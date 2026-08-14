OFICIAL: Los ELEVADOS costos para ver a Cruz Azul ante el Inter Miami de Lionel Messi en la Campeones Cup

El próximo mes de septiembre, la cancha del nuevo Nu Stadium albergará la gran final de la Campeones Cup entre el Inter Miami, actual monarca de la MLS, y Cruz Azul, vigente Campeón de Campeones de la Liga MX.

Este choque binacional ha generado una expectativa sin precedentes, desatando una auténtica locura en las taquillas ante el atractivo de ver a estrellas internacionales disputando un título oficial frente a La Máquina.

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La venta general de boletos arrancó oficialmente este 14 de agosto a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México). El costo de las entradas para esta gran final oscila formalmente entre los $280 y los $514 dólares. Tras la apertura del sistema, el aforo disponible se redujo rápidamente, confirmando el gran impacto y la respuesta de la afición ante este compromiso internacional.

El verdadero golpe para los aficionados se encuentra en la reventa. Mientras en sitios no oficiales los boletos ya alcanzan la exorbitante cifra de hasta 30,000 pesos mexicanos, dentro de la misma plataforma oficial opera la "reventa verificada entre fans", lo que eleva drásticamente las tarifas por encima de su valor original.

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¿Qué es la Campeones Cup y desde cuándo se juega?

Creada en 2018, la Campeones Cup es el torneo oficial a partido único que define al rey absoluto de Norteamérica, enfrentando directamente a los monarcas vigentes de la MLS y la Liga MX (Campeón de Campeones).

Por reglamento, esta batalla binacional siempre se juega en territorio estadounidense o canadiense, lo que le otorga la ventaja de la localía al representante norteamericano para recibir este intenso duelo donde el ganador se lo lleva todo.

El Inter Miami aseguró su boleto y el derecho de ser anfitrión tras conquistar la MLS Cup de la pasada temporada. Por su parte, Cruz Azul se ganó su lugar en esta gran final internacional luego de alzar el título de Campeón de Campeones al vencer 3-1 al Toluca, consolidándose como el mejor equipo del reciente ciclo futbolístico azteca.

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Fecha y hora exacta para ver el Inter Miami vs Cruz Azul

El esperado encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre en punto de las 17:30 horas (tiempo del Centro de México).

Será una cita imperdible donde Lionel Messi y compañía se medirán ante los dirigidos por Joel Huiqui por un título internacional oficial, en un duelo directo que pondrá a prueba el dominio y nivel competitivo entre la Liga MX y la MLS en la región de la Concacaf.

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