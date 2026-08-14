OFICIAL: América NO jugará en el Estadio Banorte, antes Azteca, sus próximos dos partidos de local en el Apertura 2026

Las Águilas del América estrenarán un mini estadio en la CDMX, ubicado dentro de las instalaciones de Coapa. La escuadra azulcrema defenderá su corona en este recinto, el cual fue bautizado oficialmente como "El Nido".

Como antecedente inmediato, el equipo dirigido por Ángel Villacampa hizo su presentación ante la afición en la cancha del Estadio Banorte, donde vencieron 10-0 a Cruz Azul Femenil y presentaron sus trofeos obtenidos (Liga MX, Concacaf Champions Cup y Campeón de Campeonas).

Previo a este anuncio, se contemplaba que allí llevarían a cabo todos sus juegos como local; sin embargo, tras varios reportes, la directiva hizo oficial la nueva sede para el América Femenil.

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Durante el mes de agosto, el conjunto capitalino disputará dos partidos en su nuevo inmueble. El estreno será en la Jornada 3 cuando reciban al Club Puebla en punto de las 3:45 de la tarde. Posteriormente, en la Jornada 5, jugarán nuevamente en casa bajo el mismo horario.

Para los aficionados interesados en asistir, el costo de los boletos individuales ronda los 25 pesos (sin cargos por servicio). Por otro lado, el abono para asistir a todos los juegos del torneo Apertura 2026 tiene un precio aproximado de 1,700 pesos mexicanos.

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¿Qué áreas tiene el nuevo mini estadio "El Nido"?

El recinto, adaptado sobre la tradicional Cancha Centenario (ahora estadio "El Nido", cuenta con las siguientes zonas y características:



Aforo ampliado: Se realizó una extensión en la grada central y se instalaron gradas laterales provisionales.

Se realizó una extensión en la grada central y se instalaron gradas laterales provisionales. Zona Dorada: Área exclusiva ubicada a nivel de cancha que cuenta con servicio de alimentos y bebidas.

Área exclusiva ubicada a nivel de cancha que cuenta con servicio de alimentos y bebidas. Servicios generales: El inmueble integra una zona gastronómica para el público general y una pantalla gigante.

El inmueble integra una zona gastronómica para el público general y una pantalla gigante. Zona América Femenil: Espacio destinado para dinámicas previas a los partidos. Incluye firma de autógrafos para los portadores del abono AmePass, presencia de las mascotas del club (Agui, Avi y Celeste) y exhibición de los trofeos de la institución.

Además, se observó la instalación de palcos para disfrutar de una experiencia premium. Ahora, el Club América Femenil hará la defensa de su título desde las entrañas de su hogar, dejando atrás su etapa en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque aún no se ha descartado que algunos partidos de Liguilla o una tentativa final se lleven a cabo en el Estadio Banorte.

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