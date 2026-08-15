La fecha y HORARIO para ver el América vs San Luis, por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Estadio Banorte se alista para albergar un emocionante compromiso este domingo 16 de agosto a las 17:00 horas, cuando el Club América reciba al Atlético de San Luis en el marco de la jornada del torneo local. Las Águilas llegan con la obligación de sumar tres puntos para asegurar el liderato una jornada mpas; de momento se encuentran en primera posición al sumar 7 puntos después de conseguir dos victorias y un empate.

¿Cómo le fue al América en la Leagues Cup 2026?

El conjunto azulcrema encara este duelo tras firmar una sólida participación en la primera fase de la Leagues Cup, donde acumularon 7 puntos que les permitieron avanzar a los cuartos de final. Los de Coapa comenzaron su camino internacional imponiéndose con autoridad por 3-1 frente al San Diego FC y repitieron la dosis con otro 3-1 ante los Portland Timbers. Cerraron la fase de grupos con un empate 1-1 frente al Austin FC, encuentro en el que cayeron en la tanda de penales.

¿Cómo le fue al Atletico de San Luis en la Leagues Cup?

Por su parte, el Atlético de San Luis llega a este compromiso tras disputar la primera fase de la Leagues Cup, un torneo internacional donde el equipo potosino experimentó una participación complicada en la fase de grupos. Los potosinos sufrieron tropiezos importantes frente a rivales como el Inter Miami (4-2) y el Nashville SC (4-1), además de rescatar un empate agónico ante Orlando City que se definió en tanda de penales. Esta experiencia en el extranjero dejó al descubierto ciertos titubeos defensivos que el cuerpo técnico ha tratado de corregir con urgencia.

Ahora, de vuelta en la actividad de la Liga BBVA MX, el cuadro potosino pretende dejar atrás el trago amargo internacional y recuperar la solidez táctica.

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