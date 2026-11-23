La Jornada 5 de la UEFA Champions League se vislumbra como el escenario perfecto para que el Real Betis, equipo en donde milita el mexicano Álvaro Fidalgo, pueda recuperar el terreno perdido toda vez que se medirá al Slovan Bratislava, un club que ha dejado mucho qué desear hasta ahora.

La Liga de Campeones de la UEFA presentará el compromiso entre el Slovan Bratislava y el Real Betis, equipos que tienen presentes muy distintos entre sí y que se jugarán el todo por el todo en el campo. ¿Álvaro Fidalgo estará presente desde la titularidad o aguardará una oportunidad en la banca?

¿Cómo llega el Real Betis de Álvaro Fidalgo a este juego de Champions League?

Después de cuatro fechas disputadas en esta temporada 2026 - 2027 de la UEFA Champions League, el Real Betis Balompié se ubica en la posición 11 de la tabla general después de sumar 9 unidades producto de tres victorias y una derrota, así como ocho goles a favor por seis en contra.

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Llegaron nuestros refuerzos de lujo 😌#ElGranDerbi pic.twitter.com/ALXlkU0tR3 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 19, 2026

En estos momentos el conjunto verdiblanco disputaría los playoffs de la Champions League, por lo que una victoria podría llevarlos a la clasificación directa. Esta situación luce por demás factible considerando que se enfrentarán al peor cuadro de la temporada, el cual registra cuatro derrotas hasta el momento.

Ahora bien, ¿qué pasa con Álvaro Fidalgo? La realidad es que el Maguito ha sido suplente la mayor parte de los compromisos y es uno de los recambios habituales del Ingeniero Pellegrini, por lo que, en esta edición de Champions League, apenas registra 29 minutos en un partido.

¿A qué hora ver a Álvaro Fidalgo en la Champions League con el Real Betis?

Álvaro Fidalgo buscará tener nuevamente la confianza de su entrenador, y qué mejor que hacerlo en un duelo que, a priori, luce como una victoria asegurada. El Slovan Bratislava y el Real Betis se verán las caras este martes, en punto de las 2 de la tarde, a través de Fox One.