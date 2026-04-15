LA Galaxy vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuarto de Final de vuelta Concachampions 2026; marcador online

LA Galaxy recibe a Toluca FC en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, con la serie inclinada a favor del conjunto mexicano tras el 4-2 conseguido en la ida.

El escenario será el Dignity Health Sports Park, donde el Galaxy intentará una remontada que luce complicada, pero no imposible. El equipo angelino está obligado a salir con todo desde el arranque. Configuras como Marco Reus, necesitan al menos dos goles para forzar el alargue. Sin embargo, su irregularidad en la temporada en el inicio de la MLS y las dudas defensivas los ponen en una situación delicada ante un rival que sabe aprovechar espacios.

Por su parte, Toluca llega con confianza y ventaja. El equipo escarlata fue contundente en la ida, destacando el hat-trick de Paulinho, acompañado por el talento ofensivo de Alexis Vega, Angulo y Helinho.

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Pronóstico del partido de los Cuartos de Final de vuelta la Concachampions 2026: LA vs Galaxy

De acuerdo con un modelo de IA especializado en estadísticas deportivas, se espera un partido dinámico y con goles en ambas porterías. Galaxy tendrá momentos de dominio, pero la ventaja y contundencia de Toluca deberían pesar.

Marcador estimado: LA Galaxy 2-2 Toluca

Resultado global: Toluca avanza a semifinales

FECHA y HORA exacta para ver el LA Galaxy vs Toluca

Desde el Health Sports Park, LA Glaxy buscará la remontada en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, donde los Diablos dirigidos por Antonio Mohamed, llegan con la confianza de ser el primer equipo mexicano en la estancia de semifinales.



Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Lugar: Health Sports Park

Hora: 19:00 (hora centro de México)

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