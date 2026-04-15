Confirmado: Las palabras de Son Heung-min a Erik Lira tras eliminarlo de Concachampions

Tras el empate 1-1 que selló el pase del LAFC a las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf, también conocida como la Concachampions, y la eliminación del conjunto de Cruz Azul, el protagonismo no solo se lo llevó el marcador, sino la calidad humana de la superestrella surcoreana, Son Heung-min.

¿Qué le dijo Son Heung-min a Erik Lira?

Al sonar el silbatazo final, mientras la frustración invadía a los jugadores de la Máquina y sus aficionados les reclamaban el resultado, Son se acercó a uno de los referentes del mediocampo cementero: Erik Lira. Lo que parecía un saludo protocolario se convirtió en un intercambio de respeto que el futbolista cementero compartió con los medios, visiblemente conmovido por el gesto del exjugador del Tottenham.

"Son (Heung-min) me cayó muy bien. Se acercó al final y me dijo unas palabras de ánimo; me dijo que nos veíamos en el Mundial, si Dios quiere. Me gusta mucho que alguien tan importante a nivel mundial en el fútbol reconozca al jugador y a la persona, así que vamos por la misma línea", reveló Lira.

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El mensaje de Son no es menor. Al proyectar un encuentro en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el capitán de Corea del Sur validó el nivel del canterano universitario y actual baluarte de Cruz Azul. Para Lira, este espaldarazo representa un impulso anímico en medio de la dolorosa eliminación, confirmando que su desempeño en la cancha está bajo la lupa de las figuras internacionales que hoy militan en la MLS.

El Asombro de Son por el Estadio Cuauhtémoc

Este no es el primer gesto de humildad y apertura del astro coreano hacia el futbol azteca. Cabe recordar que, durante su estancia en México para esta serie, Son quedó maravillado con la infraestructura y la pasión de los locales.

De hecho, al conocer por primera vez el Estadio Cuauhtémoc, el atacante del LAFC no ocultó su asombro quedando impresionado por las instalaciones poblanas.

