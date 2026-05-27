La Granja de Zenón expande su ecosistema digital con su llegada a Roblox

Desarrollado en colaboración con 3M Studio, el nuevo mundo multiplayer de La Granja de Zenón permitirá que niños y familias exploren una versión interactiva del universo de la serie infantil. Los jugadores podrán recorrer escenarios emblemáticos inspirados directamente en el programa, incluyendo la casa de Zenón, el granero, el establo, la cancha de fútbol y diversas zonas rurales llenas de actividades y personajes conocidos.

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Dentro de la experiencia, los usuarios podrán convivir con personajes icónicos como Zenón, Bartolito, La Vaca Lola y Percherón, además de participar en distintos minijuegos, desbloquear recompensas, coleccionar objetos especiales y descubrir nuevas aventuras en un entorno pensado especialmente para el público infantil.

La propuesta apuesta por un formato de mundo abierto y juego social, permitiendo partidas de entre 1 y hasta 20 jugadores simultáneos. Además, la experiencia estará disponible en dispositivos móviles, PC y consolas, facilitando el acceso desde distintas plataformas.

Uno de los objetivos principales del proyecto es trasladar de manera fiel la esencia de La Granja de Zenón al entorno digital, manteniendo los valores que caracterizan a la franquicia: amistad, optimismo, trabajo en equipo, amor por los animales y conexión con la vida en el campo.

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El lanzamiento también marca un paso importante en la evolución de El Reino Infantil, compañía argentina que ha logrado posicionarse como una de las marcas infantiles más fuertes de habla hispana a nivel global. Con esta nueva apuesta, la empresa busca fortalecer su presencia dentro del ecosistema gamer infantil y adaptarse a las nuevas formas de entretenimiento digital.

Además de las actividades ya disponibles, el estudio confirmó que la experiencia seguirá creciendo con futuras actualizaciones, nuevos eventos, mascotas, vehículos y contenido adicional para mantener activa a la comunidad dentro del universo de La Granja de Zenón.