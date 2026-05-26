Rocket League anticipa una nueva era durante el Paris Major 2026

El anuncio se realizó durante el cierre del Rocket League Paris Major 2026, uno de los torneos más importantes del circuito competitivo de la RLCS.

🚗⚽ La nueva era de Rocket League ya comenzó.



Nuevas tecnologías, mejoras visuales y el futuro competitivo del juego apuntan a llevar la experiencia a otro nivel. 👀🔥



Con cambios importantes rumbo a la próxima temporada.#RocketLeague #Esports #Gaming pic.twitter.com/xEstpCEzwQ — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) May 26, 2026

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Con una abarrotada arena en La Défense Arena de París, la desarrolladora presentó un teaser especial que mostró los primeros indicios del futuro del juego, aunque sin revelar demasiados detalles sobre las novedades que llegarán próximamente. La presentación ocurrió frente a miles de asistentes y millones de espectadores que siguieron el torneo alrededor del mundo.

El Paris Major representó la última gran parada competitiva antes del Campeonato Mundial de la Rocket League Championship Series 2026, que se celebrará en Fort Worth, Texas. Los mejores equipos del planeta compitieron por puntos clave rumbo al mundial, incluyendo organizaciones francesas de enorme peso como Karmine Corp, Team Vitality y Gentle Mates.

Además del anuncio, Epic Games destacó el enorme crecimiento que ha tenido Rocket League durante el último año. El juego alcanzó cifras récord de usuarios simultáneos durante cinco meses consecutivos y logró superar el millón de jugadores concurrentes durante siete fines de semana seguidos.

Francia se ha convertido en uno de los mercados más importantes para el juego competitivo. Según los datos compartidos durante el evento, el país fue la tercera región con mayor promedio de jugadores activos mensuales en 2025, registrando además un crecimiento del 21% en usuarios activos y un incremento del 16% en nuevos jugadores entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

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El ecosistema competitivo y las colaboraciones especiales también han ayudado a mantener el interés de la comunidad. Durante las últimas semanas, Rocket League presentó contenido inspirado en Ratatouille, además de una colaboración con el creador de contenido Jynxzi, incluyendo objetos personalizados y torneos especiales.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para esta “nueva era”, el teaser dejó claro que Rocket League prepara una transformación importante que buscará llevar la experiencia competitiva y casual del juego a un nuevo nivel.