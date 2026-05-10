La HORA EXACTA para ver el Barcelona vs Real Madrid, Clásico Español 2026 de LaLiga

El futbol español y el futbol mundial viven este domingo uno de los partidos más determinantes de la temporada. FC Barcelona y Real Madrid, se enfrentan en una edición de El Clásico que puede definir el campeonato de LaLiga.

El conjunto blaugrana llega con la gran oportunidad de coronarse campeón frente a su máximo rival. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder con 88 puntos y mantiene una ventaja de once unidades sobre el Real Madrid, que suma 77, cuando solo restan cuatro jornadas por disputarse. Con ese panorama, al Barcelona le basta un empate para asegurar matemáticamente el título.

El panorama es mucho más complejo para el equipo blanco. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan obligados a ganar para evitar que su eterno rival festeje el campeonato. Además, el club merengue afronta el compromiso con ausencias importantes, destacando la baja de Kylian Mbappé, quien quedó descartado y no estará disponible para el partido.

A esto se suma la ausencia de Federico Valverde, en medio de un entorno de tensión interna dentro del vestidor madridista. El equipo necesita una respuesta inmediata en el partido más importante de la recta final del campeonato.

El Barcelona también vive horas complicadas fuera de la cancha tras el fallecimiento del padre de Hansi Flick durante la madrugada. Tanto el club catalán como el Real Madrid enviaron mensajes de apoyo al entrenador en un gesto de respeto en medio de la rivalidad. Pese a la lamentable noticia, el estratega alemán decidió dirigir el partido de hoy

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Fecha y hora para ver el Clásico en México

El partido entre Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la Jornada 35 de La Liga, se disputará este domingo 10 de mayo en el renovado Spotify Camp Nou.

La cita está programada para las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y 21:00 horas (tiempo de España).

Pronóstico del Clásico Barcelona vs Real Madrid

El Barcelona parte como favorito en la previa de El Clásico con un 58.6% de probabilidad de victoria, de acuerdo con los modelos estadísticos. Por su parte, el Real Madrid registra un 21.4%, mientras que el empate aparece con un 20%, reflejando la ventaja que tiene el conjunto blaugrana por su condición de local y su liderato en la tabla.

En 3 de los últimos 4 Clásicos se superaron los 3.5 goles, mientras que el Barcelona presume la mejor ofensiva de La Liga con 78 goles anotados en la temporada, números que lo colocan como el equipo más productivo del campeonato.

Otro dato que marca la previa es que ninguno de los últimos 12 Clásicos de liga terminó en empate, una estadística que refuerza la posibilidad de un ganador este domingo. Además, el Barcelona suma 10 victorias consecutivas como local, mientras que el Real Madrid ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos como visitante.

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