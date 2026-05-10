ÚLTIMA HORA: Mbappé, fuera del Clásico. Una baja sensible marcada por la polémica y el descontento madridista

El madridismo ha recibido un golpe letal antes de que ruede el balón en el Camp Nou. Real Madrid confirmó su lista de convocados para enfrentar al Barcelona y el nombre más esperado brilla por su ausencia: Kylian Mbappé. El astro francés no logró recuperarse de la lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y verá el duelo más importante de la temporada desde la grada.

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Sin embargo, la baja deportiva es apenas la punta del iceberg de una crisis que amenaza con romper la relación entre la estrella y su actual casa. Mientras el equipo se juega el orgullo y las últimas esperanzas en LaLiga, el entorno del "7" está envuelto en un escándalo mediático que ha encendido las redes sociales.

¿Qué hizo Mbappé que disgustó a los aficionados del Real Madrid?

La tensión alcanzó su punto máximo hace unos días, cuando salieron a la luz imágenes de Mbappé en un viaje romántico por Cagliari, Italia, junto a su pareja, la reconocida actriz española Ester Expósito. Lo que para el jugador fue una escapada de descanso autorizada, para la afición merengue ha sido una falta de respeto imperdonable.

El malestar no es gratuito. Los reportes indican que mientras el delantero debía estar enfocado al 100% en su rehabilitación en Valdebebas para llegar al Clásico, prefirió viajar al extranjero. La indignación escaló a tal grado que iniciativas digitales bajo el lema Mbappé Out han acumulado millones de firmas en tiempo récord, exigiendo un compromiso que, según los socios, el francés aún no ha demostrado.

Ante la presión, el técnico blanco, Álvaro Arbeloa, intentó blindar a su pupilo en rueda de prensa: "Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno", declaró de forma escueta. El hecho de que el jugador regresara de su viaje apenas minutos antes de compromisos previos del equipo ha dejado una sensación de apatía que los seguidores más fieles no están dispuestos a tolerar.

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¿Cuáles son los números de Mbappé en LaLiga?

Mbappé es el máximo goleador del conjunto del Real Madrid y de LaLiga sumando 24 goles y ha realizado 4 asistencias en 28 partidos en la temporada española.

