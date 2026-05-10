Obed Vargas ya no jugaría en Atlético Madrid después de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Obed Vargas cumplió el sueño de jugar en Europa por primera vez en su carrera. En febrero de este mismo año, fichó por el Atlético de Madrid tras haber sumado buenas actuaciones en Seattle Sounders y en la Selección Mexicana. Sin embargo, el presente del mediocampista mexicano no es el mejor en España y desde la institución de la capital evaluan su salida luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la información que comparte el medio español, Cadena SER, el Colchonero está evaluando la salida de Obed Vargas mediante una cesión para el próximo mercado de fichajes que abrirá en verano. Desde Atlético quieren que el mexicano de 20 años sume más minutos y gane más experiencia en Europa, ya que en el equipo de Diego Simeone no será contemplado como titular indiscutible.

Obed Vargas en Atlético Madrid|Crédito: Atlético Madrid

El poco protagonismo de Obed Vargas en Atlético de Madrid

Desde que Vargas pisó suelo español a principios de año, apenas ha logrado disputar 10 partidos con la camiseta del Colchonero. Fueron 9 por La Liga y el restante fue por Copa del Rey, habiendo repartido una sola asistencia y, de momento, no consiguió marcar goles. Suma 509 minutos en cancha hasta la fecha, cifra que demuestra el poco protagonismo que ha tenido bajo las órdenes del argentino durante la fase final de la temporada.

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Además, Obed tampoco fue contemplado para disputar la UEFA Champions League, torneo donde el conjunto español alcanzó a disputar las Semifinales. Atlético fue eliminado por el Arsenal de Inglaterra y se despidió de la competición sin brindarle minutos al jugador mexicano. Simeone confía en las cualidades de Vargas, pero cree que aún debe sumar más experiencia antes de ser protagonista en los grandes escenarios.

|REUTERS

Atlético de Madrid se fija en un nuevo mediocampista

Desde Europa señalan que Atlético podría sumar un nuevo mediocampista en el próximo libro de pases. Resaltan que están siguiendo a João Gomes, jugador brasileño que actualmente se desempeña en el Wolverhampton Wanderers F. C. de la Premier League.

Se estima que el conjunto español está evaluando pagar 45 millones de euros por la ficha del centrocampista sudamericano. Sin dudas, su arribo a Madrid opacaría aún más el protagonismo de Obed Vargas en el equipo de Simeone. Es probable que el mexicano deje Atlético tras el Mundial para en un futuro regresar y pelear por la titularidad.

