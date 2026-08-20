La HORA EXACTA para ver el Tigres vs Atlante, juego de la jornada 5 de la Liga BBVA MX

Desde la cancha del Estadio Universitario, mejor conocido como 'El Volcán', Tigres recibe al Atlante en acciones de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido se jugará este viernes 21 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Este encuentro promete grandes emociones, ya que los felinos buscarán salir de su mal momento y sumar tres puntos en casa. Con la llegada de Víctor Manuel Vucetich, quien fungirá como director técnico interino y vicepresidente deportivo, el equipo universitario tiene una inmejorable oportunidad de conseguir su primera victoria en el torneo. Tigres llega tras caer en la jornada pasada ante el Atlas, en un duelo donde Juan Brunetta falló un penal que pudo significar el empate. Ahora, tendrán enfrente a un duro rival.

Por su parte, los Potros de Hierro continúan con paso firme en su presentación oficial en el balompié mexicano tras su esperado regreso. Los dirigidos por Miguel Herrera han dado varias sorpresas en el arranque de la Liga BBVA MX, luego de empatar contra América y Toluca, además de conseguir un triunfo frente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Banorte.

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¿Dónde ver en vivo y gratis el Tigres vs Atlante de la Jornada 5?

Como parte del tradicional 'Viernes Botanero', podrás vivir el partido de la Jornada 5 del Apertura 2026 totalmente en vivo y gratis por la señal de TV Azteca. En punto de las 19:00 horas, disfruta de la cobertura completa a través del Canal 7 en televisión abierta, o bien, desde el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes, acompañados por las mejores voces de México.

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