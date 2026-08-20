OFICIAL: Atlas sufre SUSPENSIÓN a horas de enfrentar vs Cruz Azul en la jornada 5 del Apertura 2026
El conjunto rojinegro, tendra una dura baja en su visiata ala cpiatal en la ojranda 5 del apertura 2026 cunadonenfrnete a cruz azul
La Comisión Disciplinaria del balompié mexicano dio a conocer su reporte semanal con las sanciones correspondientes para la siguiente fecha del calendario del Apertura 2026 de la Liga MX. Entre los elementos castigados destaca el defensor de los Rojinegros, Juan José Purata, quien no podrá ver acción este fin de semana.
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El zaguero mexicano vio la tarjeta roja durante la jornada anterior, en el marco de las celebraciones por el 110 aniversario del Club Atlas, compromiso donde los tapatíos vencieron 2-1 a Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. Purata fue expulsado al minuto 70 tras cortar una jugada manifiesta de gol.
Pese a que la directiva del conjunto rojinegro apeló la decisión e intentó revocar la tarjeta roja ante el organismo disciplinario, la sanción se mantuvo firme debido a que la falta cumplía con los criterios reglamentarios. De esta manera, el zaguero cumplirá un partido de suspensión, quedando inhabilitado para el crucial compromiso de la Jornada 5.
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Fecha y hora exacta para ver el Cruz Azul vs Atlas
El equipo dirigido por Hernán Crespo, que busca mantener un proceso en ascenso dentro del torneo local, viajará a la capital con el objetivo de sumar puntos en una de las aduanas más exigentes del futbol mexicano, el Estadio Banorte. Enfrente tendrán a un Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, que llega con la urgencia de ganar tras acumular dos derrotas consecutivas en el arranque del certamen.
- Partido: Cruz Azul vs. Atlas
- Jornada: Jornada 5 del Torneo Apertura 2026
- Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026
- Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Banorte
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La directiva de Atlas solicitó una investigación a la expulsión que le fue mostrada a Sánchez Purata ante Tigres por César Ramos tras revisión del VAR pero esta no procedió ante la Comisión Disciplinaria de la FMF y se mantiene sancionado para la J5 Vs Cruz Azul pic.twitter.com/rv8PpBZQWU— Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) August 20, 2026