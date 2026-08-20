OFICIAL: Atlas sufre SUSPENSIÓN a horas de enfrentar vs Cruz Azul en la jornada 5 del Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria del balompié mexicano dio a conocer su reporte semanal con las sanciones correspondientes para la siguiente fecha del calendario del Apertura 2026 de la Liga MX. Entre los elementos castigados destaca el defensor de los Rojinegros, Juan José Purata, quien no podrá ver acción este fin de semana.

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El zaguero mexicano vio la tarjeta roja durante la jornada anterior, en el marco de las celebraciones por el 110 aniversario del Club Atlas, compromiso donde los tapatíos vencieron 2-1 a Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. Purata fue expulsado al minuto 70 tras cortar una jugada manifiesta de gol.

Pese a que la directiva del conjunto rojinegro apeló la decisión e intentó revocar la tarjeta roja ante el organismo disciplinario, la sanción se mantuvo firme debido a que la falta cumplía con los criterios reglamentarios. De esta manera, el zaguero cumplirá un partido de suspensión, quedando inhabilitado para el crucial compromiso de la Jornada 5.

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Fecha y hora exacta para ver el Cruz Azul vs Atlas

El equipo dirigido por Hernán Crespo, que busca mantener un proceso en ascenso dentro del torneo local, viajará a la capital con el objetivo de sumar puntos en una de las aduanas más exigentes del futbol mexicano, el Estadio Banorte. Enfrente tendrán a un Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, que llega con la urgencia de ganar tras acumular dos derrotas consecutivas en el arranque del certamen.

Partido: Cruz Azul vs. Atlas

Cruz Azul vs. Atlas Jornada: Jornada 5 del Torneo Apertura 2026

Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 Fecha: Sábado 22 de agosto de 2026

Sábado 22 de agosto de 2026 Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

21:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Banorte

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