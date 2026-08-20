¡HISTÓRICO! Todos los equipos que Víctor Manuel Vucetich ha dirigido en la Liga MX

Este jueves 20 de agosto, la directiva de los Tigres de la UANL dio a conocer de manera oficial un movimiento que sacude el entorno del futbol mexicano, Víctor Manuel Vucetich tomará el control de la vicepresidencia deportiva del equipo. A la par de asumir este cargo en la directiva, el "Rey Midas" regresará a los banquillos para fungir como director técnico interino del conjunto felino durante el actual torneo Apertura 2026.

La sorpresiva decisión marca un momento trascendental para el equipo regiomontano. La institución apuesta por la jerarquía y el conocimiento de uno de los hombres más respetados de nuestro balompié.

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El historial de Vucetich como entrenador en la Liga MX

A lo largo de su trayectoria, ha dirigido a 13 equipos diferentes en el máximo circuito, presumiendo un envidiable palmarés de cinco títulos de Liga MX, los cuales conquistó al mando de León, Tecos, Pachuca y Monterrey. Además, cuenta en sus vitrinas con tres títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf y tres Copas MX.

Su historia con los Tigres tiene antecedentes muy marcados, pues esta será su tercera etapa con la institución universitaria. Durante su primer ciclo en la temporada 1995-1996, logró levantar el trofeo de la Copa México, aunque también formó parte del equipo que sufrió el descenso. Años más tarde, regresó para los torneos Invierno 1999 y Verano 2000, donde ayudó a estabilizar a la franquicia en la Primera División.

Hoy, el "Rey Midas" vuelve a la Sultana del Norte con el escudo felino, enfrentando el que probablemente sea el reto más inusual y exigente de su carrera, ser el arquitecto directivo y el estratega de emergencia para guiar a Tigres en este Apertura 2026.

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Todos los equipos que Víctor Manuel Vucetich ha dirigido en la Liga MX

León: 1990–1993, 1999

1990–1993, 1999 Tecos UAG: 1993–1995, 1997–1998

1993–1995, 1997–1998 Tigres UANL: 1 995–1996, 1999–2000, 2026–Presente

995–1996, 1999–2000, 2026–Presente Cruz Azul: 1996–1997

1996–1997 La Piedad: 2001–2002

2001–2002 Puebla: 2002–2003

2002–2003 Pachuca: 2003–2004

2003–2004 Veracruz: 2005, 2006

2005, 2006 Jaguares de Chiapas: 2007

2007 Monterrey: 2009–2013, 2022–2023

2009–2013, 2022–2023 Querétaro: 2015–2017, 2019–2020

2015–2017, 2019–2020 Guadalajara (Chivas): 2020–2021

2020–2021 Mazatlán FC: 2024–2025

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