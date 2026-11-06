La hora para ver EN VIVO la Jornada 10 de la Premier League; día, horario y más

Un nuevo fin de semana ha llegado y, con él, la posibilidad para que los amantes del futbol internacional disfruten de la Jornada 10 de la English Premier League, misma que se vislumbra como una de las mejores en este inicio de temporada. ¿Qué equipos se enfrentan en el campo?

La Jornada 10 de la Premier League comenzará este viernes 6 de noviembre para terminar el próximo domingo, motivo por el cual durante tres días seguidos los amantes de este torneo podrán disfrutar de diez juegos, por lo que aquí conocerás el horario de cada uno de estos.

¿A qué hora y por dónde ver la Jornada 10 de la Premier League?

Everton vs Coventry | viernes 6 de noviembre | 14:00 horas | HBO Max.

Leeds vs Tottenham | sábado 7 de noviembre | 6:30 horas | Fox One.

Fulham vs Newcastle | sábado 7 de noviembre | 9:00 horas | Fox One.

Arsenal vs Hull City | sábado 7 de noviembre | 9:00 horas || HBO Max.

Nottingham vs Manchester City | sábado 7 de noviembre | 11:30 horas | Fox one.

Ipswich vs Bournemouth | domingo 8 de noviembre | 8:00 horas | Fox One.

Sunderland vs Chelsea | domingo 8 de noviembre | 8:00 horas | Fox One.

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Brighton vs Brentford | domingo 8 de noviembre | 8:00 horas | HBO Max.

Crystal Palace vs Liverpool | domingo 8 de noviembre | 8:00 horas | HBO Max.

Manchester United vs Aston Villa | domingo 8 de noviembre | 10:30 horas | HBO Max.

¿Qué equipos han sido la decepción de la Premier League 2026 - 2027 hasta ahora?

Después de las primeras nueve fechas disputadas en la temporada 2026 de la Premier League, es el Arsenal quien se mantiene como el primer lugar de la clasificación general con 24 puntos de 27 posibles. En segundo lugar se ubica el Manchester City, mientras que en el tercer puesto aparece el Brighton.

En cuanto a las decepciones de la campaña, el Manchester United se queda con el primer lugar al aparecer en la posición 17 de la clasificación general y muy cerca de la zona del descenso. Del mismo modo, el Aston Villa ha quedado a deber al estar en la zona media de la tabla.