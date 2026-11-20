El patrón por la fecha FIFA finalmente ha terminado, por lo que el futbol de selecciones ha dado un paso al costado para dar comienzo con una semana más de las Ligas más importantes que existen en el mundo, destacando lo que ocurre con la English Premier League.

La Premier League se ha convertido en la Liga más seguida a nivel mundial gracias a la cantidad de estrellas y jugadores de élite que existen en la misma. Además, sus horarios al interior de la República Mexicana se acoplan para los aficionados que, mientras almuerzan, pueden disfrutar de su equipo favorito.

¿A qué hora son los partidos de la Jornada 11 de la Premier League?

Manchester City vs Fulham | sábado 21 de noviembre | 6:30 horas |

Aston Villa vs Sunderland | sábado 21 de noviembre | 9:00 horas |

Chelsea vs Leeds United | sábado 21 de noviembre | 9:00 horas |

Coventry City vs Crystal Palace | sábado 21 de noviembre | 9:00 horas |

Bournemouth vs Nottingham Forest | sábado 21 de noviembre | 9:00 horas |

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Tottenham vs Ipswich | sábado 21 de noviembre | 9:00 horas |

Newcastle vs Arsenal | sábado 21 de noviembre | 11:30 horas |

Hull City vs Brighton | domingo 22 de noviembre | 8:00 horas |

Liverpool vs Manchester United | domingo 22 de noviembre | 10:30 horas |

Brentford vs Everton | lunes 23 de noviembre | 14:00 horas |

¿Qué equipos han sido la sorpresa y la decepción de la Premier League 2026 - 2027?

Después de 10 fechas disputadas hasta ahora, sin duda la gran sorpresa de la temporada 2026 - 2027 de la Premier League es el Brighton, institución que registra siete triunfos y que, en estos momentos, se encuentra en la segunda división de la clasificación general con 22 unidades.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Manchester United, cuadro histórico de la Premier League que atraviesa por uno de sus peores momentos y que, justo en medio de la llegada de Mauricio Pochettino, se encuentra en puestos de descenso al registrar 8 unidades y solo una victoria.