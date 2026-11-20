Estamos a punto de terminar un año más, por lo que la WWE, la empresa de wrestling más grande del mundo, ha sacado la casa por la ventana con un evento de Smackdown que promete ser uno de los más espectacular es que la marca azul ha tenido en mucho tiempo.

El Smackdown de hoy se vislumbra como uno de los más interesantes de los últimos meses toda vez que será el penúltimo antes de la llegada de Survivor Series, uno de los eventos más importantes que la WWE tiene en el año, motivo por el cual no está de más conocer toda la información al respecto.

¿Cuál es la cartelera que la WWE presenta para su Smackdown hoy?

Smackdown es la segunda marca más importante que la WWE tiene en la actualidad. Por tal motivo, se espera que la empresa tenga una cartelera por demás interesante misma que no ha sido confirmada hasta ahora, pero en la que se vislumbran estrellas de calibre maýusculo.

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Entre las estrellas que podrían hacer acto de presencia aparecen Ghunter y Finn Balor gracias a la rivalidad que han contado en las últimas semanas, una situación similar a la que ocurre entre Kevin Owens y Sami Zayn por el Título Universal que está en manos del heel mayor.

Del mismo modo, y a falta de anunciarse combates estelares, se espera que en esta edición se dé a conocer el nombre de un luchador mexicano más que esté en el Team México para enfrentar a los Estados Unidos precisamente en Survivor Series, en la rivalidad más interesante de dicha función.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Smackdown de hoy?

La WWE se trasladará directamente al Ford Center de Indiana, inmueble con capacidad para alrededor de 11,000 aficionados, para disputar una edición más de Smackdown. Ten en cuenta que el evento comienza en punto de las 7 de la noche y podrás disfrutarlo a través de Netflix.