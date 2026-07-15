La IA da su pronóstico sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Definida la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no podría ser mejor. Argentina y España se medirán en Nueva Jersey para definir al monarca de Norteamérica 2026. El campeón de la Euro se verá las caras con el regente de la Copa América y mandamás del anterior Mundial de la FIFA que se llevó a cabo en Qatar. Para este partido entre dos potencias mundiales, la Inteligencia Artificial nos dio su pronóstico en este partido sumamente parejo.

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La inteligencia artificial de Twitter, Grok nos detalló su pronóstico para la gran final del Mundial 2026 la cual podrás VER TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde por TV Azteca Deportes. Cabe destacar que, para la IA, el cuadro europeo ganará el Mundial 2026 y bordará su segunda estrella en la historia.

Pronóstico del partido de Grok

Resultado final: España 2 - 1 Argentina

Goles:



España: 1 gol de jugada elaborada (probablemente Yamal o Nico Williams) + 1 gol de estrategia (córner o tiro libre).

Argentina: 1 gol de Messi o Lautaro (contragolpe o pelota parada).

Por qué gana España (60-65% de probabilidad según mi análisis):



Mejor momento colectivo y físico.

Superioridad en el mediocampo (controlarán la posesión 58-42%).

Defensa casi impenetrable (Argentina tendrá que arriesgar y dejará espacios).

España ya le ganó a Francia (equipo similar a Argentina en intensidad).

Puntos débiles de cada uno:



Argentina: Depende mucho de Messi (35 años, ya con minutos pesados). Si lo marcan bien, les cuesta generar.

España: Si se duermen atrás, el contragolpe argentino (Messi + Lautaro + Álvarez) es letal.

Momento clave del partido:



Minutos 65-80. Ahí España suele definir los partidos con cambios frescos (Merino, Olmo, etc.) mientras Argentina puede sufrir físicamente.

Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentinaa desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.

