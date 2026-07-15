Resultado HOY miércoles 15 de julio, de la semifinal del Mundial 2026

La Selección Nacional de Argentina está en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a su similar de Inglaterra en un partidazo desde Atlanta. El cuadro británico se puso al frente en el marcador gracias a un tanto de Anthony Gordon y parecía que los comandados por Thomas Tuchel tenían el partido controlado. Sin embargo, La Albiceleste adelantó líneas y puso contra las cuerdas al conjunto de los Tres Leones y la recompensa llegó en poco menos de 10 minutos con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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Lionel Messi y compañía aprovecharon a la perfección que Inglaterra cedió toda la iniciativa y le dio la vuelta al compromiso para citarse con la Selección Nacional de España en Nueva York para definir al monarca de Norteamérica 2026. A pesar de que no anotó, el 10 argentino fue pilar en el resultado tras dos asistencias para sellar el triunfo del aún campeón de la justa veraniega.

Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentinaa desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.

