La increíble razón por la que la Liga MX superó a 4 de las 5 top ligas de Europa esta jornada

El futbol mexicano acaba de demostrar su poder ofensivo en una gran exhibición goleadora que no se ve seguido. La Jornada 13 del Apertura 2025 registró anotaciones, superando a cuatro de las cinco grandes ligas europeas y así estableciendo un nuevo estándar a nivel de espectáculo en el balompié nacional.

Mientras la Bundesliga sumó 33 tantos, la Premier League 29, LaLiga 20 y la Serie A con apenas 11 dianas, el certamen desató una auténtica lluvia de goles que dejó un promedio de 3.7 por encuentro. Una cifra que refleja el carácter ofensivo y el desequilibrio que actualmente domina la competencia.

Te puede interesar:



Liga MX supera a la Premier League y LaLiga

Los encuentros más vibrantes incluyeron el 4-3 entre Puebla y Tijuana, un duelo electrizante del Viernes Botanero con siete anotaciones; el 2-1 del América sobre Cruz Azul en el Clásico Joven; y la goleada 4-0 del Toluca ante el Querétaro que consolidó su liderato.

Esta explosión ofensiva no es casualidad, ya que equipos como los Diablos Rojos con 39 goles y las Águilas empatados con Tigres con 27, han adoptado filosofías de juego arriesgadas, priorizando el ataque sobre la fase defensiva. Incluso clubes tradicionalmente defensivos como Xolos, ahora han sumado a este festival con 26 anotaciones.

La Liga MX demuestra que el espectáculo está garantizado. Mientras Europa prioriza el orden táctico, el fútbol mexicano ofrece emoción pura, con porterías que se balancean de un extremo a otro del país. Una lección de entretenimiento que podría conquistar a los aficionados y redefine la identidad del deporte nacional.

Te puede interesar: ¡Jornada de media semana! Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca