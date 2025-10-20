¡Jornada de media semana! Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca

Es semana de doble jornada y para la fecha 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, TV Azteca Deportes te llevará las emociones totalmente EN VIVO y GRATIS.

El encuentro que transmitirá totalmente EN VIVO y GRATIS TV Azteca Deportes de la Jornada 14 es el Necaxa vs Cruz Azul. El juego se disputa el martes 22 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

El partido lo podrás ver por el canal de Azteca Siete y en la App y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el análisis de: Christian Martinoli, David Medrano, Zague y Carlos Salgado.

Juego clave para Necaxa y Cruz Azul

Será un partido para Necaxa y Cruz Azul, en el que ambos buscarán llevarse los tres puntos. En el caso de los Rayos, llegan con cuatro derrotas consecutivas, ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con 9 puntos y de perder 5-3 ante Tigres.

Necesitan poder sumar puntos ante la Máquina para seguir con posibilidades de pelear por un lugar a Play In. En caso de una derrota, complicaría el panorama de los dirigidos por Fernando Gago dejándolos muy comprometidos para las últimas tres jornadas.

Por su parte, los dirigidos por Nicolás Larcamón buscan los tres puntos para pelear por el primer lugar, mantenerse en los primeros lugares de la tabla y en caso de tener una combinación de resultados, podría asegurar su lugar directo a la Liguilla.

Una derrota o empate, lo podría hacer bajar posiciones y alejarse de la lucha por el primer lugar de la tabla.

Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025

La Jornada 14 arranca el martes 21 de octubre y termina el miércoles 22 de octubre, los juegos que se van a disputar son:

