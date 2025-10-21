Las SIETE sensibles BAJAS que tendrá el América para enfrentar a Puebla en la Jornada 14

André Jardine tendrá siete ausencias claves para el partido de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, fecha en la que se enfrentarán a Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el partido ante Cruz Azul de la Jornada 13, salieron lesionados Alejandro Zendejas y Víctor Dávila. Los dos futbolistas se encontraban con molestias y a pesar de que el equipo de Coapa no ha confirmado la gravedad de su lesión, no tendrán minutos ante la Franja para que se puedan recuperar.

De igual forma, Sebastián Cáceres no podrá ser convocado al juego pues ante la Máquina tuvo su quinta tarjeta amarilla del torneo.

Los otros cuatro jugadores que no estarán convocados son Henry Martín, Dagoberto Espinoza, Isaías Violante y José Zúñiga que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Jardine tendrá varias ausencias y es algo que podría aprovechar Puebla que busca salir del último lugar de la tabla de posiciones.

Así llegan América y Puebla

Para el juego, América llega de perder 2-1 ante Cruz Azul, por lo que la afición espera que el equipo logre los tres puntos siendo locales.

El equipo de Coapa necesita poder llevarse los tres puntos para mantenerse en la lucha por el primer lugar de la tabla pues se ubica en el tercer puesto con 27 puntos.

Por su parte, Puebla llega en el último lugar de la tabla con 8 puntos y de vencer a Xolos de Tijuana. Aun con posibilidades de entrar al Play In, buscará llevarse los tres puntos y aprovechar las bajas que tiene Jardine.