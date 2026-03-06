La joya de 17 años de la MLS que busca el Real Madrid

El Real Madrid sigue de cerca y ha puesto sus ojos en una joya del futbol estadounidense. Se llama Julian Hall, es delantero de 17 años que juega en el New York Red Bulls, se ha convertido en uno de los objetivos de la directiva merengue tras un arranque de temporada increíble en la MLS con tres goles en sus dos primeros partidos, con apenas 17 años.

El joven atacante, quien nació en 2008, está llamado a marcar una época. Su capacidad para desenvolverse a su pequeña edad en el campo, pese a no contar con una gran estatura de 1.77, y su olfato goleador han captado la atención de los grandes clubes europeos. Bayern Munich, Chelsea y Manchester City también siguen de cerca sus pasos, pero el Madrid ha decidido entrar en la batalla.

Emil Forsberg ➡️ Julian Hall. 💥@NewYorkRedBulls off to a hot start under Michael Bradley. 🔥



📺 Apple TV: https://t.co/hCknmnEYTL pic.twitter.com/4JBVBP5N91 — Major League Soccer (@MLS) February 22, 2026

New York pide 20 millones

En la capital española hay informes muy positivos sobre la joven figura, aunque son conscientes de que aún le falta evolucionar en el juego y madurar. Su contrato con el conjunto neoyorquino expira en diciembre de 2026, y al ser menor de edad no podría aterrizar en Europa hasta cumplir los 18, lo que retrasaría cualquier operación. Su precio actual ronda los 20 millones de euros.

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, su nombre comienza a sonar con fuerza. Habrá que ver si Mauricio Pochettino le da la oportunidad de debutar con la Selección de los Estados Unidos y si hasta pueda colarse a la lista final de convocados. Por ahora, la joya de la MLS ya tiene a media Europa pendiente de sus pasos.

