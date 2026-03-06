Confirman la sede para la Finalissima entre Argentina y España

En medio de las tensiones y las especulaciones de los últimos días, la UEFA ha confirmado que no está pensando en una sede alternativa para el juego de la Finalissima, el cual se va a disputar entre España y Argentina.

El partido se encuentra pactado para disputarse el próximo 27 de marzo en la cancha del estadio Lusail de Qatar, la máxima autoridad del futbol europeo, ha confirmado que el escenario para dicho enfrentamiento sigue firma por el momento.

Sin embargo, se ha mencionado que la decisión definitiva se va a tomar la próxima semana, pues se va a seguir evaluando la situación en Medio Oriente y la coordinación que se tenga con las autoridades locales en la zona.

¿Existe la posibilidad de un cambio de sede para la Finalissima?

La posibilidad sobre un cambio de sede para la Finalissima, comenzando con los enfrentamientos militares en la región, después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán, la cual ha involucrado a otros países, entre ellos Qatar.

Hasta el momento, se sabe que la Asociación de Futbol de Qatar, ha movido el calendario de sus partidos hasta nuevo aviso, aunque nunca se habló del juego entre España y Argentina.

Por su parte, la UEFA ha respondido de forma tajante ante las especulaciones de los últimos días: "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa".

Por si eso fuera poco, aparte de la Finalissima, también se tienen programados duelos amistosos internacionales, entre Qatar y Argentina el 31 de marzo y otro entre España y Egipto un día antes, los cuales también podrían ser cancelados o movidos por la situación.

