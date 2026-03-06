¡Otro mexicano al Milan! El jugador de Selección Mexicana que podría ser compañero de Santiago Giménez

Otro mexicano podría sumarse a las filas del AC Milan junto con Santiago Giménez, luego de que el equipo Rossonero mostrara interés en hacerse de los servicios de Johan Vásquez, según reveló la prensa italiana.

Johan Vásquez interesa en el AC Milan

Johan Vásquez ha dejado una grata impresión en Italia desde su primera incursión en el Genoa y su posterior préstamo al Cremonese, por lo que el mexicano está en la órbita del AC Milan, equipo que lo ha seguido muy de cerca durante sus recientes actuaciones.

El conjunto Rossonero estaría dispuestos a pagar hasta 12 millones de euros por los servicios del defensa mexicano de 27 años que actualmente es el capitán del Genoa que marcha en el puesto 15 de la Serie A Temporada 2025-26.

Sin embargo, la prensa italiana señala que el Genoa solo dejaría salir a Vásquez por 20 millones de euros, una cifra que el mexicano podría hacer valer y convencer al Milan con una actuación sobresaliente con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vásquez se perfila para ser uno de los defensas titulares de Javier Aguirre en el debut de México ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Uno de los aspectos positivos en favor de Johan Vásquez es la buena relación que existe entre su club y el AC Milan, lo que podría facilitar las operaciones para su transferencia.

