Inter Miami vs Orlando City: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 27 de agosto, partido de la semifinal de la Leagues Cup 2025; marcador online del juego de Lionel Messi

¡Llegó el momento de la verdad! Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo el partido de la semifinal de la Leagues Cup 2025 entre el Inter Miami y Orlando City, en donde el equipo en donde milita Lionel Messi - y que eliminó en cuartos de final a Tigres - parte como favorito para llegar a una final más de este certamen que ya conquistó en el 2023 justo en el torneo en el que el astro argentino aterrizó en la MLS.

Este duelo entre equipos de Florida se llevará a cabo en el Estadio Chase, casa del Inter Miami que prácticamente ha jugado todo el torneo en su casa, teniendo gran ventaja ante sus rivales por este aspecto, sin embargo, el Orlando City tiene a jugadores peligrosos que podrían arruinar la fiesta del local como Martín Ojeda, Luis Muriel y el croata Marco Pašalić.

Por su parte, el conjunto dirigdo por Javier Mascherano cuenta con jugadores como Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez, quienes jugaron en el FC Barcelona y saben lo que es rendir a máximo nivel sobre el terreno de juego, además de que recientemente se sumó Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina .

Inter Miami vs Orlando City, fecha y horario del partido de la semifinal del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre el Inter Miami y el Orlando City se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto en punto de las 6:30 pm tiempo del centro de México en el Estadio Chase, casa de Las Garzas.

Inter Miami vs Orlando City



Fecha : Miércoles 27 de agosto de 2025

: Miércoles 27 de agosto de 2025 Horario : 6:30 pm tiempo del centro de México

: 6:30 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Chase de Miami

: Estadio Chase de Miami Dónde seguir en vivo: Sigue en esta página todos los detalles en vivo del partido

Inter Miami vs Orlando City, alineaciones del partido de las semifinales de la Leagues Cup 2025

Para este partido los entrenadores Javier Mascherano y Óscar Pareja mandan al campo a lo mejor que tienen disponible.

Alineación Inter Miami:



Portero : Óscar Ustari

: Óscar Ustari Defensas : Gonzalo Luján, Ian Fray, Jordi Alba, Maximiliano Falcon

: Gonzalo Luján, Ian Fray, Jordi Alba, Maximiliano Falcon Mediocampistas : Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Yannick Bright

: Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Yannick Bright Delanteros: Luis Suárez, Baltazar Luis Rodríguez

Alineación Orlando City:

