deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Leagues Cup 2025
Nota

Inter Miami vs Orlando City: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 27 de agosto, partido de la semifinal de la Leagues Cup 2025; marcador online del juego de Lionel Messi

Disfruta completamente en vivo las mejores acciones del partido entre el equipo de Lionel Messi, el Inter Miami, vs el Orlando City en la antesala de la final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Orlando City en vivo Leagues Cup 2025 semifinales
Eduardo Camarena
Leagues Cup 2025
Compartir

¡Llegó el momento de la verdad! Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo el partido de la semifinal de la Leagues Cup 2025 entre el Inter Miami y Orlando City, en donde el equipo en donde milita Lionel Messi - y que eliminó en cuartos de final a Tigres - parte como favorito para llegar a una final más de este certamen que ya conquistó en el 2023 justo en el torneo en el que el astro argentino aterrizó en la MLS.

El editor recomienda: Hoy día es uno de los más valiosos del mercado y quiere irse a toda costa del América

Este duelo entre equipos de Florida se llevará a cabo en el Estadio Chase, casa del Inter Miami que prácticamente ha jugado todo el torneo en su casa, teniendo gran ventaja ante sus rivales por este aspecto, sin embargo, el Orlando City tiene a jugadores peligrosos que podrían arruinar la fiesta del local como Martín Ojeda, Luis Muriel y el croata Marco Pašalić.

Por su parte, el conjunto dirigdo por Javier Mascherano cuenta con jugadores como Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez, quienes jugaron en el FC Barcelona y saben lo que es rendir a máximo nivel sobre el terreno de juego, además de que recientemente se sumó Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina .

Te puede interesar: Es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro y podría llegar al Real Madrid
Te puede interesar: Ha sido campeón en México, abandonó una liga top de Europa en busca de Champions y hoy está ELIMINADO
Te puede interesar: Milan busca otro delantero para competir con Santiago Giménez

Inter Miami vs Orlando City, fecha y horario del partido de la semifinal del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre el Inter Miami y el Orlando City se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto en punto de las 6:30 pm tiempo del centro de México en el Estadio Chase, casa de Las Garzas.

Inter Miami vs Orlando City

  • Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025
  • Horario: 6:30 pm tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Chase de Miami
  • Dónde seguir en vivo: Sigue en esta página todos los detalles en vivo del partido

Microciclos del Tri: el debate encendido en Los Protagonistas | Los Protagonistas

Inter Miami vs Orlando City, alineaciones del partido de las semifinales de la Leagues Cup 2025

Para este partido los entrenadores Javier Mascherano y Óscar Pareja mandan al campo a lo mejor que tienen disponible.

Alineación Inter Miami:

  • Portero: Óscar Ustari
  • Defensas: Gonzalo Luján, Ian Fray, Jordi Alba, Maximiliano Falcon
  • Mediocampistas: Sergio Busquets, Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Yannick Bright
  • Delanteros: Luis Suárez, Baltazar Luis Rodríguez

Alineación Orlando City:

  • Portero: Pedro Gallese
  • Defensas: David Brekalo, César Araujo, Rodrigo Schlegel, Alex Freeman
  • Mediocampistas: Robin Jansson, Iván Angulo, Marco Pasalic, Martín Ojeda, Eduard Atuesta
  • Delanteros: Luis Muriel
Inter Miami
Orlando City SC (Pertenece a MLS)
Lionel Messi
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico IA para el Tigres vs Inter Miami | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
El pronóstico de Inteligencia Artificial para el Toluca vs Chicago Fire | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Rayados hizo el ridículo en su partido de debut de la Leagues Cup 2024 | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico IA para el Rayados vs Austin de Leagues Cup | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Por qué es buena la Leagues Cup para la Liga BBVA MX? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
¿Un equipo mexicano está obligado a ganar la Leagues Cup? | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Pronóstico de la IA para el Chivas vs San Jose Earthquakes | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Las ventajas y desventajas de la Leagues Cup para la Liga BBVA MX | Summer Show
Thumbnail
Leagues Cup 2025
Derrota en su debut en Leagues Cup: ¿Qué pasó con Pumas? | Summer Show
×
×