La Juventus se previene con un delantero TOP mundial ante posible salida de Vlahovic

La Juventus de Turín comienza a planificar su futuro ofensivo con la mirada puesta en el próximo mercado de verano, en un contexto marcado por la posible salida de Dušan Vlahović. El delantero serbio tiene contrato vigente hasta 2026, pero las negociaciones para su renovación no han avanzado de manera significativa y en el club no se descarta una venta anticipada para evitar su marcha a bajo coste.

Ante este escenario, la directiva bianconera ya analiza posibles sustitutos de primer nivel, y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Victor Osimhen, sin embargo, la operación presenta obstáculos importantes. Osimhen cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 75 millones de euros, válida únicamente para clubes extranjeros. Para un equipo italiano como la Juventus, cualquier negociación debería realizarse directamente con el Napoli, que no estaría dispuesto a facilitar la salida de su delantero estrella a un rival directo. Algunas informaciones apuntan a que el club napolitano exigiría una cifra incluso superior, cercana a los 90 millones de euros.

Desde el entorno de la Juventus se ha dejado claro que cualquier movimiento en el mercado dependerá primero de resolver el futuro de Vlahović, cuya venta podría generar los recursos necesarios para afrontar una operación de tal magnitud. No obstante, en el pasado, dirigentes del club han intentado rebajar las expectativas, señalando públicamente que muchas informaciones sobre Osimhen responden más a especulaciones que a negociaciones concretas.

