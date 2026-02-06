Las palabras de Obed Vargas tras debutar con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El mediocampista mexicano de 20 años, Obed Vargas, hizo su debut en el futbol europeo con el Atlético de Madrid solo unas horas después de su presentación oficial con el conjunto "Colchonero", los rojiblancos golearon 5-0 al Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Increíble, la verdad debutar 5-0 con mis compañeros, son sensaciones muy buenas, muy bonitas que voy a recordar el resto de mi vida, pero sé que esto solo es el cominezo y que vienen muchas más batallas, estoy feliz y ojalá el domingo pueda ser otra victoria", señaló Obed Vargas.

Obed Vargas debuta con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Este domingo el Atleti volverá a jugar contra el Real Betis y lo hará como local en la jornada 23 de LaLiga Española, en donde Vargas podría debutar en el torneo ligero frente a su nueva afición en el Estadio Metropolitano.

"Ese va a ser otro sueño, debutar en casa enfrente de todos los atletis, ahorita toca enfocarme en entrenar bien, prepararme bien y ya lo veremos el domingo", añadió el futbolista mexicano.

El mediocampista mexicano entró de cambio por otro de los refuerzos del Atleti en esta ventana de transferencias, Ademola Lookman, con 11 minutos en el terreno de juego dejó buenas sensaciones en el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

"Es un chico joven que viene con mucha ilusión, con muchas ganas de ayudar al equipo y no tengo ninguna duda que por lo poco que he visto entrenando, me despierta entusiasmo porque hay energía, porque hay juventud, porque hay talento y como le digo siempre a los chicos, en el futbol no hay años, hay buenos futbolistas o menos buenos futbolistas y no juegan por tener más o menor edad", señaló el entrenador del Atleti.