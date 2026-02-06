Lorenzo Faravelli explica como fue su salida del Cruz Azul para llegar al Necaxa en la Liga Mx

El mediocampista argentino de 32 años, Lorenzo Faravelli, fue uno de los protagonistas del mercado invernal en la Liga Mx después de pasar del Cruz Azul a los Rayos del Necaxa para el Clausura 2026 como uno de los refuerzos importantes del plantel de Martín Varini.

"Cuando terminamos de competir en Catar nos fuimos de vacaciones tuve algún contacto con Nicolás Larcamón y con Iván Alonso, pero hasta ese momento no sabía nada, cuando me sume a la pretemporada Nico me comunicó la decisión de qué tal vez iba a utilizar el cupo. La verdad que fue un poco sorpresivo, pero entiendo que son decisiones, soy de ponerme mucho en el lugar de los entrenadores y entender las decisiones, entiendo que Nico buscaba un perfil distinto en esa posición", señaló Faravelli en exclusiva con Azteca Deportes.

Te podría interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Debuta Álvaro Fidalgo con el Betis, en el partido de Copa del Rey

Necaxa vs Atlético San Luis, jornada 5 Clausura 2026

Faravelli llegó al cuadro de Aguascalientes en una operación que involucró la salida de Agustín Palavecino del conjunto hidrocálido, uno de los jugadores más queridos por la afición del Rayo.

"Yo creo que al final Agus ha hecho lo que hizo acá y lo hemos visto todos los que estuvimos en el fútbol mexicano durante este último año y medio dos años, creo que él dejó un recuerdo espectacular, me parece que esta es otra historia, no siento que tenga que reemplazar a nadie, al contrario, creo que es un nuevo inicio, al final si vemos la historia reciente, lo que queremos es que Necaxa esté más tiempo en esos lugares compitiendo contra los equipos grandes, y me parece que últimamente eso no o sea ha logrado con regularidad, entonces creo que el objetivo es ese", añadió Faravelli.

Te podría interesar: Las palabras de Obed Vargas tras debutar con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey