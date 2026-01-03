La lesión que pone en riesgo a los futbolistas de cara al Mundial 2026

A partir del 1 de enero faltarán 5 meses para la inauguración del Mundial 2026 , que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Serán 162 días decisivos para que los futbolistas de élite no solo busquen consolidarse en sus selecciones, sino también lleguen en óptimas condiciones físicas al torneo más importante del fútbol internacional.

Como ocurre en cada año mundialista, las lesiones vuelven a encender las alarmas. Sin embargo, de cara a 2026, la preocupación médica se centra en un padecimiento específico que ha afectado a numerosos jugadores a lo largo de 2025: la pubalgia. Esta lesión compleja ya ha dejado fuera de actividad a varias figuras.

¿Qué es la pubalgia y por qué preocupa a los médicos?

La pubalgia es un síndrome de dolor localizado principalmente en la zona del pubis y la ingle, aunque puede extenderse a regiones cercanas. Afecta sobre todo a deportistas de alto rendimiento expuestos a movimientos repetitivos, cambios bruscos de dirección y exigencias físicas constantes.

Especialistas describen la pubalgia como una lesión multifactorial. Compromete la sínfisis del pubis (la unión entre estructuras óseas y cartilaginosas) y puede involucrar músculos aductores, recto abdominal, pared posterior inguinal e incluso nervios de la zona.

La complejidad de la lesión radica en que no se manifiesta igual en todos los pacientes y suele requerir largos periodos de recuperación, tratamientos conservadores o incluso cirugías. Estos son los futbolistas con antecedentes de dicha afección.

Mundial 2026: los futbolistas que han sufrido pubalgia

Durante 2025 se documentaron múltiples casos de pubalgia y lesiones asociadas entre futbolistas de élite, de acuerdo con historiales médicos consultados en Transfermarkt. En España, nombres como Lamine Yamal y Nico Williams han presentado pubalgia, problemas inguinales y molestias recurrentes en los aductores.

A ellos se suman jugadores como Dani Olmo, Mikel Merino, Martín Zubimendi y Marcos Llorente, todos con antecedentes musculares en la zona. Otras selecciones tampoco están exentas. Francia ha visto pasar por este tipo de molestias a Ousmane Dembélé, Theo Hernández y al propio Kylian Mbappé.

En Noruega, Erling Haaland sufrió pubalgia alta y lesiones inguinales que incluso lo dejaron fuera de partidos internacionales. Casos similares se repiten en Brasil con Richarlison, en Marruecos con Brahim Díaz y en selecciones como Alemania y Argentina, que lideran la lista con 7 jugadores cada una con antecedentes de pubalgia.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana han sufrido pubalgia?

En el caso de México, el impacto de la pubalgia es menor en comparación con otras potencias, pero no deja de ser un foco de atención. De un universo estimado de 40 futbolistas que podrían aspirar a integrar la lista final de 26 jugadores que definirá Javier Aguirre, solo 5 presentan antecedentes relacionados con esta lesión.

El caso más preocupante es el de César 'Chino' Huerta, quien actualmente acumula más de 50 días fuera de las canchas por pubalgia. A él se suma Diego Lainez, quien fue sometido a una cirugía abdominal cuando militaba en el Betis.

Otros antecedentes corresponden a Guillermo Ochoa, con molestias en los aductores; Raúl Jiménez, con una lesión inguinal; y César Montes, quien ha sufrido problemas recurrentes en los aductores que incluso lo llevaron a perder varios partidos con Monterrey.