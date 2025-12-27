Cuánto tiempo de recuperación podría necesitar Santiago Giménez tras su operación ¿Estará a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Tras la operación de tobillo que se le practicó en Ámsterdam, todo apunta a que Santiago Giménez contará con el tiempo suficiente para recuperarse físicamente y llegar en condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre que respete los plazos médicos y no sufra recaídas. El AC Milan maneja un escenario optimista, pero sin prisas, consciente de que el objetivo final es tenerlo sano para el tramo decisivo de su carrera internacional.

El AC Milan detalló que la intervención fue una artroscopia para limpiar la articulación del tobillo derecho, buscando eliminar las molestias que arrastraba desde hace semanas y darle estabilidad antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El protocolo indica que el delantero permanecerá unos días en Países Bajos en la primera fase del postoperatorio y después regresará a Italia para continuar con una rehabilitación vigilada paso a paso por el cuerpo médico rossonero.

¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse Santiago Gimenez según el Milan?

De acuerdo con los tiempos estimados por el Milan, Giménez estará alejado de las canchas entre seis y ocho semanas, un rango que cubre cicatrización, control de inflamación e inicio de trabajos de fuerza y movilidad en el tobillo. En términos futbolísticos, esto significa que podría volver a entrenar con el grupo entre finales de invierno y principios de primavera, siempre y cuando cada fase se cumpla sin señales de alarma.

En un escenario conservador, el delantero mexicano podría reaparecer en partidos oficiales poco después de regresar a los entrenamientos, lo que le permitiría sumar varios meses de competencia en Serie A y, eventualmente, en torneos europeos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ese tiempo de juego con el Milan será clave para que recupere sensaciones, confianza y ritmo ante defensas de máximo nivel, aspectos que observará con lupa el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

Hay que considerar que el mexicano ya venía arrastrando molestias desde finales de octubre, por lo que su periodo total de inactividad competitiva se extenderá a cerca de cuatro meses, contando la recuperación tras la operación. Antes de llegar al quirófano se intentó un manejo conservador, pero el dolor persistente terminó por hacer inevitable la intervención para que el problema no se prolongara hasta los meses previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Estará Santiago Gimenez listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En cuanto al calendario, el margen luce amplio: el pronóstico de seis a ocho semanas mantiene a Giménez lejos del escenario de perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre que el tobillo responda como se espera. El mensaje médico es claro: la prioridad es que regrese a competir en “óptimas condiciones físicas y sin riesgo de recaídas”, sin forzar plazos solo por la presión de resultados en el club o en la selección.

El verdadero desafío, más que llegar sano, será recuperar su mejor versión a tiempo para convencer al cuerpo técnico de México de incluirlo en la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si logra volver a las canchas hacia el cierre de la temporada, tendrá varias jornadas con el Milan y las últimas fechas FIFA antes del torneo para demostrar que el tobillo aguanta, que mantiene su olfato goleador y que puede ser el referente ofensivo del Tri.

Para un delantero que regresa de una lesión de tobillo, suele requerirse un periodo adicional de entre cuatro y ocho semanas de partidos y entrenamientos completos para alcanzar su pico de rendimiento. En el caso de Giménez, esa ventana encaja con el horizonte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre y cuando pueda acumular minutos de manera constante, sin detenerse por nuevas molestias o sobrecargas.

Hoy el entorno en Italia transmite calma: el Milan apuesta por una recuperación estructurada, mientras en la Selección Mexicana hay conciencia de que lo fundamental es que el tobillo quede totalmente resuelto pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo ese panorama, Santiago Giménez no solo tiene opciones reales de llegar al torneo, sino también la oportunidad de pelear por el puesto de nueve titular del Tri, si aprovecha al máximo el tiempo que tendrá para recuperar su mejor nivel competitivo.

