La Liga BBVA MX Femenil logra nuevo récord a nivel mundial

La Liga BBVA MX Femenil se consolida como la liga femenil con mayor audiencia a nivel mundial. En el Apertura 2025 registró 37.5 millones de visualizaciones y en el Clausura 2025 sumó 30.3 millones, superando competencias como la National Women’s Soccer League, la Barclays Women’s Super League y la Frauen-Bundesliga. Durante la Asamblea Ordinaria, Mikel Arriola y Mariana Gutiérrez dieron a conocer los avances deportivos, estratégicos y comerciales que impulsarán el crecimiento de la competencia en los próximos años.

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Entre los logros más destacados, la liga reportó el mayor número de debuts de jugadoras Formadas en México desde la creación de las Fuerzas Básicas, con 61 futbolistas estrenándose en Primera División. Además, los minutos jugados por estas futbolistas crecieron 150% respecto al Apertura 2025.

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De México para el mundo

Sobresalió el aumento de talento internacional gracias a la ampliación de plazas para extranjeras. La temporada contó con futbolistas de 31 países y un incremento del 32% en jugadoras con doble nacionalidad en comparación con el Apertura 2024.

En cuanto a audiencia, el Clausura 2026 acumuló 21.23 millones de espectadores hasta los Cuartos de Final, convirtiéndose en la segunda mejor cifra histórica del torneo y mostrando un crecimiento del 85% frente al Clausura 2025. El encuentro entre Club América Femenil y Rayadas de Monterrey de la Jornada 9 fue el partido más visto de la fase regular, con 663.4 mil espectadores.

Crecimiento constante de la Liga BBVA MX Femenil

La liga destacó que estos resultados reflejan el crecimiento del interés de la afición, patrocinadores y medios de comunicación por el futbol femenil mexicano, además de representar un momento clave para seguir fortaleciendo la competencia y el desarrollo de las jugadoras en el país.

En la Asamblea también estuvieron presentes Ivar Sisniega, Presidente de la FMF, Iñigo Riestra, Secretario General de la FMF, Francisco Iturbide, Director General de la Liga BBVA MX y José Romano, vicepresidente Comercial de la FMF.

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