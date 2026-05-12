¡ÚLTIMA HORA! Confirmadas las fechas y horarios de la Final del Clausura 2026

El Club América Femenil y las Rayadas de Monterrey disputarán la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en un duelo que enfrentará al norte del país contra el centro y a dos de los equipos más poderosos de esta división.

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Definidos los horarios y fechas de la Final de la Liga BBVA MX Femenil

El Monterrey buscará levantar su quinto título de la Liga BBVA MX Femenil, mientras que las Águilas quieren sacarse la espina de sus cuatro finales perdidas recientes y cobrar venganza de la definición del Clausura 2024 que perdieron ante las Rayadas en la tanda de penales.

La Final del Clausura 2026 enfrentará a los dos mejores equipos de la fase regular. Las Águilas concluyeron el torneo como líderes y con 42 puntos, mientras que las Rayadas sumaron un total de 40 unidades.

El partido de Ida de la Final se disputará este jueves 14 de mayo en la cancha del Estadio BBVA de las Rayadas de Monterrey a las 21:10 horas, mientras que el juego de Vuelta se jugará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes de la capital del país en punto de las 12 horas.

Final de Ida



Rayadas vs América

Estadio BBVA

Jueves 14 de mayo

21:10 horas

Final de Vuelta



América vs Rayadas

Estadio de la Ciudad de los Deportes

Domingo 17 de mayo

12:00 horas

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