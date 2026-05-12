Confirman los precios para los boletos del Club América en busca de un nuevo título
El conjunto americanista quiere lograr un nuevo título en la Liga BBVA MX
Así como se confirmaron los precios de los tickets para el cruce entre Chivas y Cruz Azul por las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, ahora también se han dado a conocer los valores de los boletos para el partido del Club América en el que buscará un nuevo título para su amplia vitrina como institución.
Mientras que es oficial que Club América se clasificó a la Concacaf Champions Cup 2027 en la rama varonil, el futbol femenil de Coapa se prepara para una cita histórica. Las Águilas enfrentarán a las Rayadas de Monterrey en la Gran Final del Clausura 2026 y ya se conocen los precios de los boletos, que van desde 150 a 400 pesos mexicanos.
Precios y preventa para la Gran Final
El encuentro de vuelta será el domingo 17 de mayo en el estadio Ciudad de los Deportes. Para este compromiso vital, la directiva americanista lanzó promociones. Se busca un lleno total para impulsar a las jugadoras en el duelo decisivo. Los boletos en cabecera cuestan 150 pesos y en plateas 200 pesos, ambos con promoción 4x3.
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Por otra parte, la zona techada se venderá en 400 pesos. La preventa azulcrema inicia este martes 12 de mayo de 12:00 a 17:00 horas, seguida por la venta general a las 18:00 horas mediante el sistema Fanki, para todos los seguidores.
Club América busca romper una mala racha en su rama femenil
El equipo de Ángel Villacampa jugará su tercera final consecutiva, buscando saldar una cuenta pendiente tras perder las dos definiciones anteriores. Aunque América presume dos trofeos en sus vitrinas, el equipo tiene sed de revancha. La constancia mostrada en los últimos torneos coloca a la escuadra capitalina nuevamente ante la oportunidad de reafirmar su protagonismo dentro de la liga.
Rayadas busca acortar distancias en el palmarés
El CF Monterrey no será un rival sencillo, pues busca su quinto campeonato histórico. De conseguirlo, las regiomontanas se acercarían a Tigres en la lista de los clubes más ganadores de la Liga BBVA MX Femenil. La jerarquía de las Rayadas garantiza una final espectacular.