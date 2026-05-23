La Liga MX vive una final histórica: Pumas y Cruz Azul se disputan el título del Clausura 2026

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2026. — La cuenta regresiva para una de las finales más esperadas del fútbol mexicano ha comenzado. Pumas y Cruz Azul disputarán este 24 de mayo la Final de Vuelta del Clausura 2026, en un duelo que enfrenta a dos equipos que llegan en su mejor momento y con historias capaces de marcar una época dentro de la Liga MX.

La serie también representa un momento especial para el fútbol nacional: será la primera final para ambos entrenadores y la primera desde el Clausura 2013 en la que dos estrategas mexicanos se disputan el campeonato desde el banquillo, reflejando el protagonismo de una nueva generación de técnicos dentro del fútbol mexicano.

Pumas buscará coronar una temporada prácticamente redonda. El conjunto universitario terminó como superlíder y se consolidó como la ofensiva más poderosa del campeonato con 34 goles en fase regular, convirtiendo Ciudad Universitaria en una auténtica fortaleza. Del otro lado, Cruz Azul llega inspirado tras una Liguilla impecable bajo el mando interino de Joel Huiqui, alcanzando su primera final desde el Clausura 2024 y manteniéndose invicto en las fases previas.

El camino hacia la final elevó aún más la intensidad de esta serie. Cruz Azul dejó fuera a Atlas y Chivas, mientras que Pumas superó dos eliminatorias de alto voltaje ante América y Pachuca, avanzando gracias a su posición en la tabla y reafirmando su capacidad para responder en los momentos decisivos.

A su vez, la final de IDA fue una batalla entre ambos clubes, mismo que dejo todo para la final de vuelta con un resultado de 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO. May 21th: Pedro Vite #45 of Pumas competes for the ball with Ángel Márquez #16 of Cruz Azul and Carlos Rodríguez #19 of Cruz Azul during the first leg final match between Cruz Azul and Pumas UNAM as part of the Liga MX Clausura 2026 tournament, held at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City, Mexico. (PHOTO BY DANIEL GAMEZ/STRAFFON IMAGES/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)|DANIEL GAMEZ/STRAFFONIMAGES/DANIEL GAMEZ

Más allá de la cancha, la final promete convertirse en una auténtica fiesta para la afición. Caliente se suma a la experiencia con activaciones especiales para los aficionados, presencia en la explanada del Estadio Olímpico Universitario, entrega de banderines conmemorativos y una sorpresa preparada para el medio tiempo, reforzando el ambiente que acompañará uno de los encuentros más esperados en los últimos años.

Con dos de las aficiones más apasionadas del país, un estadio que promete lleno total y el campeonato en juego, la Final del Clausura 2026 reúne todos los ingredientes para convertirse en una noche inolvidable para el fútbol mexicano.

Los momios para campeón del torneo están en -106 para Pumas y -125 Cruz Azul. En caso de apostar $1,000 pesos por Pumas campeón ganarías $1,950 pesos, y en caso de apostar $1,000 pesos por Cruz Azul campeón ganarías $1,800 pesos.

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Nota: Los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información te sugerimos visitar el sitio y aplicación de caliente.