La maldición de Chivas en los torneos previos a los Mundiales

La liguilla se disputará sin los seleccionados mexicanos, debido a la concentración de cinco semanas y media que Javier Aguirre ha planeado para preparar al conjunto azteca de cara al Mundial 2026, que México coorganizará.

Esto podría afectar directamente a Chivas, ya que jugadores como Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González y posiblemente Luis Romo son candidatos firmes a ser convocados, dejando al Rebaño mermado en la fase decisiva.

La racha que buscará romper Chivas

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, el Guadalajara no ha llegado siquiera a una final de liga en los certámenes previos a una Copa del Mundo, acumulando una racha negativa que Gabriel Milito y sus dirigidos intentarán romper.

En el Verano 1998, antes de Francia, Chivas finalizó en el puesto 13 de la tabla general y no clasificó a liguilla. Cuatro años después, en el Verano 2002 rumbo a Corea-Japón, el equipo quedó 12° y nuevamente se quedó fuera de la fiesta grande.

El Clausura 2006, previo a Alemania, fue el más cercano: pese a los llamados de figuras como Omar Bravo, Ramón Morales, Carlos Salcido, Oswaldo Sánchez y Francisco Javier Rodríguez, el Rebaño eliminó a Jaguares en cuartos, pero en semis ante Pachuca perdió el pase a la final en la última jugada, con gol de Aquivaldo Mosquera.

Para el Bicentenario 2010, antes de Sudáfrica, Chivas entró como segundo lugar, pero los convocados Luis Michel, Jhonny Magallón, Adolfo Bautista y Alberto Medina pesaron y cayeron en cuartos ante Morelia.

Una historia adversa ¿será el 2026 la excepción?

En el Clausura 2014 rumbo a Brasil, no calificaron al quedar 15°; lo mismo en el Clausura 2018 antes de Rusia, donde terminaron 17° en el último torneo de Matías Almeyda. El más reciente, Apertura 2022 previo a Qatar, vio al Rebaño eliminado en repechaje por Puebla.

Con esta tendencia adversa, el Clausura 2026 representa una oportunidad única para Milito de cambiar la historia, aunque el riesgo de perder elementos clave en liguilla estará latente.

