¡Inicia la polémica! Los árbitros designados para la jornada 1 de la Liga BBVA MX

Los silbantes elegidos incluyen a varios árbitros con gafete FIFA y experiencia internacional, en un inicio de campaña marcado por polémicas recientes.

Te puede interesar: Este sería el once titular de Chivas vs Pachuca para la Jornada 1 del Clausura 2026

Uno de los nombres más destacados es César Arturo Ramos Palazuelos, quien impartirá justicia en el partido inaugural entre Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco. Ramos, cuestionado por su actuación en la final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, regresa con fuerza. El sinaloense mantiene amplias posibilidades de representar a México en el Mundial 2026, gracias a su trayectoria y gafete FIFA.

Neymar vuelve al quirófano | ¿Llegará a tiempo al Mundial 2026?

Los silbantes de los grandes partidos

Otro árbitro con aspiraciones mundialistas es el polémico Marco Antonio Ortiz, conocido como el "Gato". Ortiz dirigirá el sábado el duelo entre Chivas vs Pachuca en el Estadio Akron, un encuentro que promete emociones en el regreso del Rebaño al torneo.

Las Águilas del América, en su visita a Tijuana, contarán con el central Ismael Rosario López, quien ostenta gafete FIFA y buscará un arbitraje impecable, en un partido que se llevará todas las miradas en la frontera.

Por su parte, Cruz Azul visitará a León con Víctor Alfonso Cáceres como árbitro central, otro silbante internacional que garantiza experiencia en duelos de alta intensidad.

Escobedo, ausente en las designaciones

El experimentado Luis Enrique Santander estará en uno de los platos fuertes: Rayados vs Toluca en el Estadio BBVA, marcando el debut del bicampeón escarlata ante un Monterrey con ganas de revancha tras las semifinales del torneo pasado.

Llama la atención la ausencia de Adonai Escobedo en esta jornada inicial. El silbante sigue en el ojo del huracán tras su controvertido arbitraje en la ida de liguilla pasada entre Monterrey y América, donde no expulsó a jugadores de Rayados por entradas que muchos consideraron merecedoras de roja.

Te puede interesar: Aarón Mejía tendría este sueldo de locura en su llegada al América: muchos lo quisieran