Sebastián Jurado levanta la voz y marca el rumbo de FC Juárez

Con la mira puesta en el arranque del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX , FC Juárez comenzó a calentar motores de manera formal. La tarde de este miércoles, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el capitán y guardameta de los Bravos, Sebastián Jurado, atendió a los medios en la conferencia previa a la Jornada 1, dejando en claro que el equipo está enfocado, convencido y con hambre de protagonismo.

Jurado habló del proceso que vive el plantel bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha, subrayando que la adaptación a la idea de juego es clave para competir desde el primer partido.

Juárez mantuvo la base del torneo anterior

El arquero resaltó que el equipo mantiene una base sólida del torneo anterior, algo que considera fundamental para lograr constancia.

"Nos estamos adaptando a la filosofía y a la idea que quiere el míster. Sabemos que es un entrenador que trata de implementar su estilo con conceptos claros y fundamentos. El reto es mantener lo bueno que se hizo el año pasado y ser constantes, y no tengo duda de que lo vamos a conseguir", expresó Jurado, con la seguridad de quien entiende su rol de líder dentro del vestidor.

Enfoque total en Mazatlán y en arrancar con el pie derecho

El capitán de los Bravos fue claro: el primer objetivo del torneo es el partido ante Mazatlán FC, correspondiente a la Jornada 1. Para Jurado, comenzar con una victoria puede marcar el tono del certamen y fortalecer la confianza del grupo desde el inicio.

"Lo primero es la fecha uno contra Mazatlán, es lo más importante y lo que tenemos hoy en las manos. Va a ser crucial arrancar con el pie derecho y buscar ganar. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestro trabajo diario y cómo contrarrestar al rival, incluso jugando de visita", explicó.

Jurado destacó que el cuerpo técnico ha analizado a fondo al rival, tomando en cuenta lo mostrado por Mazatlán en sus partidos de preparación, con el objetivo de responder de manera inteligente desde lo táctico.

Estabilidad, confianza y crecimiento personal en Juárez

Más allá de lo futbolístico, Sebastián Jurado también habló de su momento personal. El arquero reconoció que ha encontrado en Ciudad Juárez una estabilidad que se refleja en su rendimiento dentro de la cancha. La continuidad de partidos, la confianza del club y el respaldo a su familia han sido factores determinantes.

"He encontrado estabilidad a nivel personal y profesional. Jugar de manera consecutiva, tener participación y que mi familia esté bien me han ayudado mucho. Desde el día uno me he sentido arropado y eso solo me exige más trabajo. No me conformo", aseguró.

Los Bravos de FC Juárez visitarán a Mazatlán FC este viernes 9 de enero, en el Estadio El Encanto, en punto de las 7:00 pm, con la misión clara: iniciar el Clausura 2026 con carácter, orden y ambición.

