¡IMPARABLE! La sorprendente marca del Chicharito que igualó la Hormiga González

Armando “La Hormiga” González alcanzó una nueva cuota en su joven carrera: con el gol que anotó en el triunfo de Chivas sobre Pachuca llegó a 11 tantos en el Apertura 2025, cifra que lo coloca al nivel de Javier “Chicharito” Hernández como el delantero menor de 23 años que más goles ha conseguido en un solo torneo corto. El tanto, un remate de media vuelta que rompió la igualdad en el segundo tiempo, no solo valió los tres puntos sino que confirmó la explosión goleadora del joven rojiblanco.

¿Cuando impuso su marca Javier “Chicharito” Hernández con 11 goles en un torneo?

La marca que igualó González tiene especial significado en el club: Chicharito logró 11 anotaciones en el Apertura 2009, registro que quedó como referencia para las futuras generaciones de atacantes mexicanos surgidos en Guadalajara. Que “La Hormiga” empareje ese número con menos de 23 años resalta la velocidad con la que el delantero se ha adaptado al máximo nivel y la relevancia de su aporte en la ofensiva rojiblanca.

Más allá del dato histórico, el momento de González tiene impacto directo en el torneo. Su 11º gol le permitió a Chivas asegurar posiciones clave en la tabla y lo dejó en franca pelea por el título de goleo individual; con todavía una jornada por disputarse, el delantero mantiene posibilidades reales de consagrarse como máximo romperredes del Apertura 2025. A nivel colectivo, su rendimiento ha sido determinante para un equipo que busca cerrar la fase regular en zona de clasificación directa.

¿Qué significa el gran torneo para la Hormiga González?

Técnicos y compañeros han coincidido en admitir la madurez y el olfato goleador del joven atacante, quien además ha mostrado evolución en movimientos, definición y participación en el juego asociado. Si mantiene el ritmo en las últimas jornadas, no solo podrá romper la marca histórica de Chicharito entre los Sub-23, sino consolidarse como una de las principales promesas mexicanas rumbo a posibles destinos internacionales.

Armando “La Hormiga” González no solo suma 11 goles en el Apertura 2025, sino que con ello iguala una marca emblemática de Chivas y se afirma como una de las grandes historias del torneo.

