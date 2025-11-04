A este equipo de la Liga BBVA MX le quitarían 3 puntos por no cumplir la regla de menores

La fase regular de la Liga BBVA MX está cerca de llegar a su final y varios equipos tienen la posibilidad de quedarse con el liderato del Apertura 2025 . Sin embargo, algunos de estos clubes aún no cumplen con la regla de menores, disposición que exige que cada institución acumule al menos 1,170 minutos con jugadores mexicanos menores de 22 años durante la primera fase del torneo.

Uno de los clubes que podría verse afectado por esta regla es Rayados de Monterrey, equipo que aún necesita 111 minutos a falta de una fecha para que finalice la fase regular. Solo resta la Jornada 17 del Apertura 2025 por jugarse, por lo que el equipo regiomontano está entre las cuerdas, pudiendo sufrir una baja de puntos en caso de no cumplir con esta disposición. Por otro lado, la Liguilla tendrá algunos cambios en este 2025 .

Mexsport Angel Sepulveda celebrates his goal 2-0 of Cruz Azul during the 15th round match between Cruz Azul and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario, on October 25, 2025 in Mexico City, Mexico.

La sanción que recibirá el equipo que no cumpla con la regla de menores

El castigo por no cumplir con la regla de menores es bastante severo: una reducción de 3 puntos en la tabla general del Apertura 2025. Este golpe podría ser devastador para Monterrey, equipo que está luchando por estar entre los primeros lugares.

Cabe destacar que estar mejor posicionado en la tabla general da muchas ventajas pensando en la Liguilla. Por ejemplo, los clubes mejor posicionados definirán como local, además de tener la posibilidad de avanzar a una siguiente instancia a pesar de empatar con su rival fases definitorias. También afectaría a su cociente, complicando su situación para futuros torneos.

Todos los equipos que aún no han cumplido con la regla de menores

Además de Monterrey, hay otros cuatro equipos que aún no han cumplido con la regla de menores en este Apertura 2025. Cruz Azul necesita 61 minutos, Toluca 174, Tigres 215 y Mazatlán apenas 1 minuto. De esta manera, la Jornada 17 de la Liga BBVA MX será verdaderamente apasionante, pues dichos clubes deberán apostar por el talento joven local para no ser sancionados.