La última vez que Pumas anotó 3 goles en Ciudad Universitaria

Pumas pudo volver al triunfo en casa y ante su afición. Los felinos tenían una racha de 7 juegos sin conocer la victoria. La última vez que el cuadro auriazul marcó 3 o más goles en casa fue hace un año, en el duelo de la jornada 12 del torneo Apertura 2024 ante Atlético San Luis.

Tras el triunfo ante Tijuana, Efraín Juárez aseguró que espera responderle a la afición en esta recta final del torneo.

“Agradecerle a la afición, porque así como nosotros estamos con frustración, con enojo, con tristeza, vienen y siguen cantando. Obviamente muestran su frustración y su protesta, que me parece que es totalmente fundamentada. Tenemos la mejor barra del país, entiendo su frustración, su malestar. Los conozco hace 20 años y hemos pasado las buenas porque hemos cargado campeonatos”, dijo el estratega felino.

Juárez ya palpita el duelo vs Cruz Azul

Por otro lado, se animó a hablar sobre el partido que tendrá Pumas ante Cruz Azul, vital para buscar meterse en la fase final del torneo.

“Podríamos estar seis metros bajo tierra hace dos semanas y el equipo sigue peleando. Enfrentamos a Cruz Azul en la última fecha FIFA y les dije que a lo mejor nos jugábamos todo contra ellos, y así será. Hoy depende de nosotros y el sábado va a reflejar para qué nos alcanzó”, sentenció Juárez.

Uno de los jugadores que mejor se vio en el duelo ante Xolos fue Álvaro Angulo. El defensor se refirió a lo que fue jugar en Pumas con Aaron Ramsey. El galés dejó el club a falta de dos fechas para que acabara el torneo.

“Ramsey, en Arsenal, cuando jugaba en la Premier, yo lo seguía mucho, aunque no soy hincha del Arsenal, me gusta más el Manchester City, pero obviamente uno escuchaba a Aaron Ramsey y se emocionaba con cómo jugaba y todo eso”, dijo el jugador colombiano en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

