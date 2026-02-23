La MILLONARIA cifra que ganó Ryan Garcia por conseguir el título mundial Wélter del CMB

La consagración de Ryan García como campeón mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo no solo marcó un momento clave en su carrera deportiva, también representó una noche de importantes ganancias económicas para el peleador estadounidense.

Tras imponerse por decisión unánime a Mario Barrios en el combate disputado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, García se quedó con el cinturón verde y oro del CMB y, de acuerdo con reportes de distintos medios especializados, recibió una bolsa garantizada cercana a los tres millones de dólares por subir al ring.

A esa cifra se añadieron los ingresos derivados del pago por evento (PPV), así como acuerdos comerciales y patrocinios vinculados al combate. Las estimaciones publicadas por la prensa señalan que el monto total podría situarse entre seis y ocho millones de dólares, dependiendo del rendimiento final de las ventas y bonificaciones pactadas.

En el plano deportivo, García dominó la pelea desde los primeros episodios. Incluso logró enviar a la lona a Barrios en el arranque del combate, lo que marcó el tono de una contienda que controló a lo largo de los doce asaltos. Las tarjetas de los jueces reflejaron esa superioridad, otorgándole una clara victoria por decisión unánime y confirmando su nuevo estatus como campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo.

El impacto económico de esta victoria refuerza la posición de García como una de las figuras más atractivas del boxeo actual. Su capacidad para generar expectativa, vender eventos y atraer audiencia internacional lo coloca entre los peleadores con mayor valor comercial en la industria.

