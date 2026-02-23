Jessica Pegula se coronó en el WTA 1000 de Dubái y consiguió su título 10

En el tenis, hay finales que se ganan por detalles y otras que se ganan por control total. Cuando una jugadora impone ritmo desde el primer game y nunca permite que el partido se convierta en una pelea emocional, el título deja de ser una sorpresa y se vuelve una consecuencia lógica.

Jessica Pegula se coronó en el WTA 1000 de Dubai

Jessica Pegula conquistó el título en Dubái al vencer a Elina Svitolina por 6-2 y 6-4, para quedarse con el décimo trofeo de su carrera y sumar otro campeonato importante en el circuito. La final duró poco más de una hora y mostró a Pegula con un nivel alto de consistencia, tomando la iniciativa temprano y cerrando los puntos grandes con la frialdad que exigen estos escenarios.

El triunfo también tuvo un componente simbólico: Pegula lo describió como un “regalo” antes de su cumpleaños 32, y además rompió un techo personal en este tipo de torneos. En Dubái, su rendimiento se notó partido a partido, con una semana en la que su tenis fue creciendo hasta alcanzar una versión muy difícil de contener.

Del lado de Svitolina, la derrota duele por el contexto: llegaba con buen torneo y con historia positiva en finales grandes, pero esta vez no encontró la forma de frenar el ritmo de la estadounidense ni de sostener una remontada en el segundo set. Pegula resistió los intentos de reacción y volvió a tomar ventaja en el momento decisivo, una señal de madurez competitiva.

Con este resultado, Pegula suma un título que refuerza su estatus entre las figuras más consistentes del circuito y le da impulso para el siguiente tramo de la temporada. Dubái le dejó algo más que un trofeo: le dejó un cierre de semana que se siente como declaración.

