El Genoa de Johan Vásquez consigue una victoria importante para salir de la zona de descenso

El Genoa firmó una de sus victorias más importantes de la temporada al imponerse con autoridad 3-0 sobre el Torino en la Serie A, un resultado que le permite alejarse de la zona de descenso y recuperar confianza en el momento más delicado del campeonato.

En el Estadio Stadio Luigi Ferraris, el conjunto local salió decidido a marcar diferencias desde el arranque. La presión alta y la intensidad dieron frutos al minuto 21, cuando Brooke Norton-Cuffy abrió el marcador tras una jugada bien construida por la banda. El gol desató el entusiasmo en las gradas y dio tranquilidad a un equipo que sabía que se jugaba mucho más que tres puntos.

Antes del descanso, Caleb Ekuban amplió la ventaja con una definición precisa que dejó sin opciones al arquero visitante. Con el 2-0, Genoa manejó el trámite del partido con orden táctico y disciplina defensiva. Ya en la recta final, Junior Messias sentenció el encuentro con el tercer tanto al minuto 83, coronando una actuación convincente.

Uno de los pilares del triunfo fue el mexicano Johan Vásquez, quien disputó los 90 minutos y lideró la defensa con seguridad. El zaguero mostró firmeza en los duelos individuales y buena lectura para anticipar las jugadas del Torino, contribuyendo a mantener el arco en cero.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Daniele De Rossi llegó a 27 puntos y logró tomar distancia respecto a los puestos de descenso. Más allá de la cifra, el resultado representa un impulso anímico fundamental en la recta final del torneo.