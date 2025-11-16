La opinión de Marcelo Bielsa sobre Gilberto Mora

Gilberto Mora tiene 17 años y ya maravilla a uno de los directores técnicos más emblemáticos de los últimos años; Marcelo Bielsa. El estratega argentino y timonel de la Selección de Uruguay recalcó las virtudes del mediocampista de los Xolos de Tijuana que vio en vivo luego de que la Garra Charrúa empatara sin goles contra la Selección de México en el Territorio Santos Modelo.

Luego del cotejo que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, el 'Loco' compareció ante la prensa y destacó la presencia de Mora a pesar de su juventud. “Yo la idea que tengo de Gilberto Mora es positiva, sobre todo porque no se nota que es tan joven como lo es; tan pequeño de estatura como lo es; y tan aparentemente, entre comillas, ‘débil’, como parece. Es un jugador maduro en su forma de entender el futbol; juega un futbol simple, práctico, incisivo y efectivo”, mencionó el ex director técnico del Leeds United.

Soprendido por la Selección de México

Por otro lado, Bielsa se fue con sensaciones agridulces después de verse las caras con los pupilos de Javier Aguirre a pocos días de que inicie el año mundialista: “A México lo evalúo con el partido de hoy. Yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México. Nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podíamos producir, y México jugó por encima de lo que imaginé que podían producir", recalcó el sudamericano.

La Selección de Uruguay terminará su actividad en este 2025 cuando enfrente a los Estados Unidos el próximo martes en punto de las 6:00 pm, minetras que, México se verá las caras con Paraguay el mismo día.