El compañero que Palmeiras quiere ROBARLE a Messi y que podría cambiar el plan en Miami

El mercado de fichajes vuelve a colocar a Lionel Messi, Inter Miami y la MLS en el centro del ruido internacional, pero esta vez el foco no está en el astro argentino, sino en el compañero que podría potenciarlo… o desaparecer del radar rosa antes de aterrizar en Estados Unidos.

Mientras Inter Miami disfruta las mieles de un proyecto ganador y planea reforzarse para sostener su dominio, desde Brasil surge una amenaza seria. Palmeiras, uno de los gigantes del continente, ha decidido meterse de lleno en la puja por Marlon Freitas, mediocampista, capitán y cerebro de Botafogo, un jugador que encaja perfecto en el libreto que Messi y el cuerpo técnico imaginan para 2026.

La historia no es menor: se trata de un volante experimentado, líder natural y con salida limpia, justo el perfil que Inter Miami busca para equilibrar a su equipo y liberar aún más al “10” argentino.

Marlon Freitas, el mediocampista que Messi espera… y Brasil no quiere soltar

En Fort Lauderdale el plan estaba claro. Tras reforzar la defensa, la directiva de Inter Miami apuntó al mercado brasileño para sumar jerarquía en el mediocampo. Marlon Freitas apareció rápidamente como objetivo prioritario: conoce la presión, tiene voz de mando y llega en un momento clave de su carrera.

Sin embargo, el escenario cambió cuando Palmeiras decidió acelerar. Según reportes de ESPN Brasil, el Verdão prepara una propuesta cercana a los 5 millones de euros, con un contrato de tres años, para convencer a Botafogo de desprenderse de su capitán. La urgencia es clara: cubrir el hueco que dejó Aníbal Moreno tras su salida rumbo a River Plate.

Para Messi e Inter Miami, el riesgo es evidente: perder a un futbolista pensado para ser socio táctico del argentino, no solo un refuerzo más.

Una disputa que expone el nuevo poder económico de la MLS

Esta negociación revela algo más profundo. La MLS ya compite cara a cara con gigantes sudamericanos, y el interés de Palmeiras confirma que el talento que busca Inter Miami no pasa desapercibido.

Botafogo, por su parte, juega a dos bandas. Aunque la afición asume que Freitas podría cerrar su ciclo en 2026, la directiva prioriza renovar su contrato y no regalar a un referente. Palmeiras ofrece continuidad en Brasil y Copa Libertadores; Inter Miami pone sobre la mesa el atractivo de la MLS, Messi y un proyecto global.

La decisión final todavía no está escrita, pero el mensaje es claro: el compañero que Messi quiere aún no viste de rosa… y Palmeiras está dispuesto a arrebatárselo.