La petición de Alemania a la FIFA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania ha alzado la voz de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la nación europea a través de Christopher Ploss; Coordinador de Turismo del Gobierno de Alemania exigió a la FIFA total seguridad en las tres naciones para que se lleve de manera adecuada y segura la justa internacional más importante del mundo deportivo.

En charla con el diario económico y financiero; Handelsblatt, Christoph Ploss fue tajante con su pedido a los directivos a menos de cuatro meses de la inauguración que se llevará a cabo en el Estadio Banorte: “La FIFA, en cooperación con los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, debe garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan con las normas de seguridad”, destacó el funcionario alemán.

¿Dónde serán los partidos de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Cabe destacar que, la escuadra comandada por Julian Nagelsmann no tendrá ningún compromiso programado en la fase de grupos en México. El primero de ellos lo disputará ante la debutante Curazao en el NRG Stadium en Houston, posteriormente, se verá las caras en Toronto, Canadá contra Costa de Marfil y para finalizar su participación en la primera ronda viajarán a Nueva York para verse las caras con su similar de Ecuador.

Por otro lado, la Selección Nacional de Portugal lanzó un comunicado en el cual informaba que estaba atenta sobre la situación de México de cara al partido amistoso contra los pupilos de Javier Aguirre en el Estadio Banorte el día 28 de marzo. Poco después, la Federación Mexicana de Futbol a través de un escrito reiteró que dicho cotejo se mantiene en pie y no corre ningún peligro de suspenderse o reprogramarse.