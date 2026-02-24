Leyenda de futbol arremete contra ESTRELLAS del Real Madrid: ''Uno le sacó la novia a su compañero’’

José Luis Chilavert no cesa en sus ofensivas contra el Real Madrid, específicamente Vinicius Jr, Kylian Mbappé y ahora se unió el arquero Thibaut Courtois. El histórico ex guardameta paraguayo no se quedó callado tras las palabras de su similar belga, en las cuales le pide respeto por lo sucedido en el compromiso entre Benfica y el equipo merengue correspondiente a la UEFA Champions League.

En conferencia de prensa, el portero del club ibérico fue tajante sobre la situación con Chilavert: "Son lamentables los dichos (palabras del paraguayo). Al final no se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. Hay que tener respeto"., destacó el futbolista europeo. A lo que rápidamente, su contraparte respondió y puso sobre la mesa una situación muy personal.

"¿Lamentable yo? Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Ellos hablan de valores y esas cosas no deberían pasar", mencionó el sudamericano. Cabe recordar que, hace unos años hubo una gran pelea en el vestidor de los Red Devils entre Kevin de Bruyne y Courtois, dos de los capitanes de la selección nacional belga por esta situación extra cancha.

Las primeras declaraciones de Chilavert

Toda esta situación se desató tras el encontronazo entre Vinicius Jr y Prestianni en la cual, el ariete brasileño acusó de insultos racistas al futbolista argentino. Poco después, Chilavert dio su opinión sobre el asunto: ''Si uno mira a la cámara, antes (Vinícius), le dice ´cagón´. El primer insulto viene del futbolista de piel negra”, comentó.

Volviendo al tema deportivo, Real Madrid recibirá al conjunto portugués en la vuelta de los play-offs de la UEFA Champions League tras haber ganado por la mínima diferencia en Lisboa. Cabe recordar que, Prestianni fue suspendido y no estará en dicho compromiso.