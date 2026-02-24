ÚLTIMA HORA: Postura OFICIAL de la Selección de Portugal respecto a su partido vs México en el Estadio Banorte

De cara al juego de México vs Portugal, partido a celebrarse el 28 de marzo en el marco de la reapertura del Estadio Banorte, el conjunto luso analiza venir a la CDMX para llevar a cabo el evento, esto tras los hechos que se viven en el país.

Mediante un comunicado oficial, la Federación Portuguesa de Futbol dio a conocer que se encuentran en pláticas para tomar una decisión final rumbo al evento que ha generado gran expectativa en los aficionados mexicanos con la posible visita de Cristiano Ronaldo.

"La Federación Portuguesa de Futbol sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte.

"Desde el primer momento, la Federación Portuguesa de Futbol se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio, actualmente en la fase final de sus obras de renovación. Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

"Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, ​​entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular. La FPF de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", señala el comunicado oficial y al momento, la FMF no ha emitido ninguna postura tras el comunicado de la Federación Portuguesa de Futbol.