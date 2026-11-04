Cómo va Miguel Borja y los jugadores de Club América en la tabla de goleo del Apertura 2026

Mientras muchos se preguntan quiénes son realmente los asistentes de Guillermo Almada en Club América y cómo se conforma el cuerpo técnico, el rendimiento ofensivo del equipo también concentra la atención en la recta final del Apertura 2026. Después de la Jornada 15, Miguel Borja suma 6 goles y se mantiene entre los principales anotadores de las Águilas.

Así como el análisis de los rivales dice que Club América tiene un cierre de torneo que le puede quitar el liderato, la pelea por los primeros puestos de la tabla de goleo también entra en una etapa decisiva. Henry Martín encabeza la lista de anotadores azulcremas con 10 tantos, mientras Borja ocupa el segundo lugar del equipo.

El objetivo del colombiano es conquistar un título internacional.|Club América

¿Cuántos goles tiene Miguel Borja en el Apertura 2026?

Miguel Borja registra 6 goles con el América en el Apertura 2026. El delantero colombiano consiguió marcar ante cinco equipos diferentes y tuvo su mejor producción frente a Chivas, rival al que le convirtió un doblete.

Estos son los equipos a los que les anotó:

Chivas: dos goles, en el empate 2-2 de la Jornada 9.

Cruz Azul: un gol, en la derrota 4-3 de la Jornada 8.

Necaxa: un gol, en la victoria 4-2 de la Jornada 10.

Atlas: un gol, en el triunfo 5-2 de la Jornada 13.

Tijuana: un gol, en el empate 1-1 de la Jornada 14.

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Líderes de goleo del Club América en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Henry Martín es el máximo anotador del América en el campeonato, con 10 goles. Detrás aparece Miguel Borja, con 6 tantos, mientras que Brian Rodríguez, con 5, completa el grupo de los principales goleadores azulcremas.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

La diferencia entre los tres refleja el aporte de distintas piezas del ataque de Guillermo Almada durante el torneo. Con dos jornadas por disputarse, todavía pueden modificar sus registros antes del cierre de la fase regular.

¿Cómo va la tabla de goleo del Apertura 2026?

Después de la Jornada 15, Salomón Rondón, delantero del Pachuca, lidera la clasificación individual con 15 anotaciones. La lista de los primeros cinco goleadores queda de la siguiente manera: